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Сегодня, 12:52

Навратилова считает, что в 2023 году никто не сможет сместить Свентек с первой строчки рейтинга

Ана Горшкова
Корреспондент
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18-кратная чемпионка «Больших шлемов» Мартина Навратилова ответила, сможет ли польская теннисистка Ига Свентек на протяжении следующего сезона оставаться первой ракеткой мира.

«Да, не думаю, что кто-то ее сместит — потому что она так стабильна. Она выигрывает «Шлемы» и стабильна. Обычно или одно, или другое. А ей это удается одновременно. Хочется посмотреть, внесет ли она какие-то изменения, дополнит ли свою игру. В этом году она чаще выходила к сетке, и это многое изменило.

Думаю, что больше игроков будут выходить вперед: Мария Саккари это делает благодаря своей быстроте, и она так легко отвечает с лета. Барбора Крейчикова играет пару, она хорошая сеточница. Им точно нужно агрессивнее выбирать позицию для удара. Потому что эти женщины очень хорошо двигаются на задней линии, и для того чтобы победить, нужно играть безукоризненно. Не придется этого делать, если чаще выходить вперед», — приводит слова Навратиловой сайт WTA.

В сезоне-2022 польская теннисистка завоевала восемь титулов, включая победы на Открытом чемпионате Франции и Открытом чемпионате США. Всего на ее счету 11 побед на соревнованиях WTA.

Источник: WTA
Теннис
Ига Свентек
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