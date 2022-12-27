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Сегодня, 13:10

Навратилова: «Крейчикова с Синяковой и Кудерметова с Мертенс на голову выше остальных пар»

Ана Горшкова
Корреспондент
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31-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в паре Мартина Навратилова ответила, способен ли какой-либо дуэт остановить доминирование Барборы Крейчиковой и Катержины Синяковой в 2023 году.

В прошедшем сезоне чешки выиграли три из четырех турниров «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон и US Open. Открытый чемпионат Франции выиграла пара Каролин Гарсия и Кристина Младенович.

«До тех пор, пока Крейчикова играет в парном разряде, их команда будет сильнее всех. Они лучше других знают, как играть в парном разряде. На самом деле это две хороших одиночницы, которые выступают и в паре.

Ближе всех к ним Мертенс и Кудерметова — и неслучайно они обе тоже сильные одиночницы. Эти две команды на голову выше всех остальных. Никого даже близко нет. Остальные, как правило, являются парными специалистками», — приводит слова Навратиловой официальный сайт WTA.

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в тандеме с бельгийкой Элисе Мертенс стали победительницами Итогового турнира WTA в парном разряде в 2022 году. В решающем матче турнира они победили Крейчикову и Синякову со счетом 6:2, 4:6, 11:9. 

Источник: WTA
Теннис
Вероника Кудерметова
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