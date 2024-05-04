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Сегодня, 15:00

Мартинес считает, что Мирра Андреева может стать одной из лучших теннисисток в мире

Алина Савинова
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Бывшая вторая ракетка мира Кончита Мартинес рассказала, какие качества ей нравятся в российской теннисистке Мирре Андреевой.

Победительница Уимблдонского турнира 1994 года сотрудничает с 17-летней россиянкой с весны этого года.

«С тренерской точки зрения, больше всего мне нравится в Мирре, что она очень трудолюбива и внимательна. Она очень много слушает. Мы очень хорошо ладим, и мне очень приятно выходить на корт и работать с ней. Мне кажется, у нее уже есть очень хорошая рабочая основа, так что Мирре пора улучшать другие аспекты. Ей еще многому предстоит научиться, но все придет со временем», — приводит Punto de Break слова Мартинес.

Также она поделилась мыслями относительно будущего Андреевой.

«Никогда не знаешь, что принесет будущее. Если она продолжит в том же духе, думаю, она добьется великих достижений и станет одной из лучших теннисисток в мире», — добавила испанка.

Ранее Андреева дошла до четвертьфинала «тысячника» в Мадриде, где уступила белоруске Арине Соболенко со счетом 1:6, 4:6.

Лучший результат спортсменки в турнирах «Большого шлема» — выход в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии-2024 и Уимблдона-2023.

Источник: https://www.puntodebreak.com/2024/05/03/mirra-esponja-dispuesta-dejarse-ayudar
Теннис
Мирра Андреева
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