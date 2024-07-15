Стала известна соперница Аванесян во втором раунде турнира в Будапеште

Сегодня, 16:02
Испанская теннисистка Ребека Масарова победила представительницу Венгрии Наталию Шабанин в первом круге турнира в Будапеште.
Матч длился 1 час 25 минут и завершился со счетом 6:2, 6:3 в пользу испанки.
Во втором раунде Масарова сыграет против россиянки Элины Аванесян, которая ранее обыграла польку Магдалену Френх (7:6 (7:5), 6:4).
Будапешт (Венгрия)
Турнир WTA Hungarian Grand Prix
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Ребека Масарова (Испания) — Наталия Шабанин (Венгрия, WC) — 6:2, 6:3