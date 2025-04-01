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1 апреля, 22:08

Мать Касаткиной о критике в адрес теннисистки: «Зачем отвечать людям, которых не спрашивали?»

Дарья Касаткина.
Фото Global Look Press
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Татьяна Тимковская, мать теннисистки Дарьи Касаткиной отреагировала на критику в адрес спортсменки из-за ее решения сменить гражданство.

29 марта Касаткина объявила, что будет выступать под флагом Австралиии.

«Критика в адрес Даши и мой адрес? Я не читаю комментарии, поэтому не знаю, о чем речь. Зачем отвечать людям, мнение которых не спрашивали?» — приводит Odds.ru слова Тимковской.

Касаткина занимает 12-е место в рейтинге WTA, за карьеру она выиграла 8 титулов в одиночном разряде. Лучшее достижение спортсменки на турнирах «Большого шлема» — выход в полуфинал «Ролан Гаррос» в 2022 году.

Дарья Касаткина.«У меня не было выбора». Первые слова Касаткиной после отказа выступать за Россию

Источник: Odds.ru
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Теннис
Дарья Касаткина
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