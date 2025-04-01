Мать Касаткиной о критике в адрес теннисистки: «Зачем отвечать людям, которых не спрашивали?»

1 апреля, 22:08
Татьяна Тимковская, мать теннисистки Дарьи Касаткиной отреагировала на критику в адрес спортсменки из-за ее решения сменить гражданство.
29 марта Касаткина объявила, что будет выступать под флагом Австралиии.
«Критика в адрес Даши и мой адрес? Я не читаю комментарии, поэтому не знаю, о чем речь. Зачем отвечать людям, мнение которых не спрашивали?» — приводит Odds.ru слова Тимковской.
Касаткина занимает 12-е место в рейтинге WTA, за карьеру она выиграла 8 титулов в одиночном разряде. Лучшее достижение спортсменки на турнирах «Большого шлема» — выход в полуфинал «Ролан Гаррос» в 2022 году.