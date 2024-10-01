Россиянка Сизикова не смогла выйти в четвертьфинал парного турнира в Пекине

Россиянка Яна Сизикова и венгерка Тимеа Бабош не смогли пробиться в четвертьфинал парного турнира в Пекине.

Теннисистки уступили дуэту Беатрис Хаддад Майя/Лаура Зигемунд (Бразилия/Германия) со счетом 4:6, 2:6. Матч длился 1 час 19 минут.

Майя и Зигемунд за выход в полуфинал сыграют с победительницами матча Сара Эррани/Ясмин Паолини (Италия, 5) — Лейла Фернандес/Алдила Сутджиади (Канада/Индонезия).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 955 610 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Беатрис Хаддад Майя/Лаура Зигемунд (Бразилия/Германия) — Тимеа Бабош/Яна Сизикова (Венгрия/Россия) — 6:4, 6:2