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Сегодня, 07:49

Россиянка Сизикова не смогла выйти в четвертьфинал парного турнира в Пекине

Руслан Минаев
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Россиянка Яна Сизикова и венгерка Тимеа Бабош не смогли пробиться в четвертьфинал парного турнира в Пекине.

Теннисистки уступили дуэту Беатрис Хаддад Майя/Лаура Зигемунд (Бразилия/Германия) со счетом 4:6, 2:6. Матч длился 1 час 19 минут.

Майя и Зигемунд за выход в полуфинал сыграют с победительницами матча Сара Эррани/Ясмин Паолини (Италия, 5) — Лейла Фернандес/Алдила Сутджиади (Канада/Индонезия).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 955 610 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Беатрис Хаддад Майя/Лаура Зигемунд (Бразилия/Германия) — Тимеа Бабош/Яна Сизикова (Венгрия/Россия) — 6:4, 6:2

Яна Сизикова

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