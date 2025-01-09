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Сегодня, 12:08

Касаткина уступила Кис в четвертьфинале турнира в Аделаиде

Алина Савинова
Дарья Касаткина.
Фото AFP
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Российская теннисистка Дарья Касаткина потерпела поражение от американки Мэдисон Кис в четвертьфинале турнира в Аделаиде — 1:6, 3:6.

Спортсменки провели на корте 58 минут. Касаткина ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из 2 заработанных. На счету ее соперницы 11 эйсов, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.

В полуфинале Кис сыграет против еще одной россиянки — Людмилы Самсоновой, которая ранее победила Эмму Наварро (6:4, 6:4).

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Мэдисон Кис (США) — Дарья Касаткина (Россия, 3) — 6:1, 6:3

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Теннис
Дарья Касаткина
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