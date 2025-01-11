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Сегодня, 11:16

Мэдисон Кис обыграла Пегулу и стала победительницей турнира в Аделаиде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Американская теннисистка Мэдисон Кис победила соотечественницу Джессику Пегулу в финале турнира в Аделаиде — 6:3, 4:6, 6:1.

Игра продолжалась 1 час 40 минут.

Кис сделала 10 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Пегулы 3 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

29-летняя Кис завоевала девятый титул на турнирах WTA в своей карьере.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Мэдисон Кис (США) — Джессика Пегула (США, 1) — 6:3, 4:6, 6:1

1
Теннис
Джессика Пегула
Мэдисон Кис
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