Мэдисон Кис обыграла Пегулу и стала победительницей турнира в Аделаиде

Сегодня, 11:16
Американская теннисистка Мэдисон Кис победила соотечественницу Джессику Пегулу в финале турнира в Аделаиде — 6:3, 4:6, 6:1.
Игра продолжалась 1 час 40 минут.
Кис сделала 10 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Пегулы 3 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.
29-летняя Кис завоевала девятый титул на турнирах WTA в своей карьере.
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Мэдисон Кис (США) — Джессика Пегула (США, 1) — 6:3, 4:6, 6:1