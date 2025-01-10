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Сегодня, 09:15

Самсонова из-за травмы снялась с матча с Кис в полуфинале Аделаиды

Сергей Ярошенко
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Российская теннисистка Людмила Самсонова потерпела поражение от американки Мэдисон Кис в полуфинале турнира в Аделаиде — 7:5, 5:7, 0:3.

Спортсменки провели на корте 2 часа 2 минуты минуты. В третьем сете Самсонова отказалась доигрывать встречу из-за повреждения ноги. После первого сета россиянка брала медицинский тайм-аут.

В финале Кис встретится с Джессикой Пегулой или Юлией Путинцевой.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Мэдисон Кис (США) — Людмила Самсонова (Россия) — 5:7, 7:5, 3:0 отказ Самсоновой

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Теннис
Людмила Самсонова
Мэдисон Кис
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