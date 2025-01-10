Самсонова из-за травмы снялась с матча с Кис в полуфинале Аделаиды

Сегодня, 09:15
Российская теннисистка Людмила Самсонова потерпела поражение от американки Мэдисон Кис в полуфинале турнира в Аделаиде — 7:5, 5:7, 0:3.
Спортсменки провели на корте 2 часа 2 минуты минуты. В третьем сете Самсонова отказалась доигрывать встречу из-за повреждения ноги. После первого сета россиянка брала медицинский тайм-аут.
В финале Кис встретится с Джессикой Пегулой или Юлией Путинцевой.
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Мэдисон Кис (США) — Людмила Самсонова (Россия) — 5:7, 7:5, 3:0 отказ Самсоновой