Кис — о титуле в Истборне: «Это трудный год для меня и то, что я держу этот трофей, просто потрясающе»

Американка Мэдисон Кис прокомментировала победу в финале турнира в Истборне.

Она обыграла россиянку Дарью Касаткину со счетом 6:2, 7:5 (15:13).

«Мне нравится приезжать и играть в Истборне. То, что мне удалось выиграть здесь титул уже дважды, вызывает у меня очень приятные эмоции. Если бы вы сказали две недели назад, что я буду именно здесь, я бы не поверила. Это довольно трудный год для меня... и то, что я могу держать этот трофей в руках, просто потрясающе», — приводит слова Кис сайт WTA.

Для 28-летней американки это 7 титул WTA в одиночном разряде и третий на траве.