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Сегодня, 15:00

Киз и Мухова сыграют в четвертьфинале турнира в Истборне

Руслан Минаев
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Американка Мэдисон Киз победила украинку Ангелину Калинину во втором круге турнира в Истборне — 7:6 (7:5), 6:1.

Чешка Каролина Мухова на этой же стадии обыграла польку Магду Линетт — 6:4, 6:1.

Финалистка «Ролан Гаррос» — 2023 Мухова и финалистка US Open-2017 Киз встретятся между собой в четвертьфинале турнира в Истборне.

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Rothesay International

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Мэдисон Киз (США, 4) — Ангелина Калинина (Украина, Q) — 7:6 (7:5), 6:1

Каролина Мухова (Чехия) — Магда Линетт (Польша, Q) — 6:4, 6:1

Теннис
Ангелина Калинина
Каролина Мухова
Мэдисон Кис
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