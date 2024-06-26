Киз и Мухова сыграют в четвертьфинале турнира в Истборне

Сегодня, 15:00
Американка Мэдисон Киз победила украинку Ангелину Калинину во втором круге турнира в Истборне — 7:6 (7:5), 6:1.
Чешка Каролина Мухова на этой же стадии обыграла польку Магду Линетт — 6:4, 6:1.
Финалистка «Ролан Гаррос» — 2023 Мухова и финалистка US Open-2017 Киз встретятся между собой в четвертьфинале турнира в Истборне.
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Rothesay International
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Мэдисон Киз (США, 4) — Ангелина Калинина (Украина, Q) — 7:6 (7:5), 6:1
Каролина Мухова (Чехия) — Магда Линетт (Польша, Q) — 6:4, 6:1