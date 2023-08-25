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Сегодня, 17:27

Медведев обошел Надаля в рейтинге самых богатых теннисистов 2023 года

Медведев занял четвертое место в списке самых высокооплачиваемых теннисистов по версии Forbes
Виктория Кравченко
Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports
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Российский теннисист Даниил Медведев занял четвертое место в рейтинге самых высокооплачиваемых теннисистов 2023 года по версии Forbes. В списке он обошел испанца Рафаэля Надаля. Он расположился на пятом месте.

По данным источника, с сентября 2022 года по август 2023 составил 20,1 миллиона долларов, из которых 7,1 миллиона в качестве призовых за турниры.

На первом месте расположился сербский теннисист Новак Джокович. Он заработал за последние 12 месяцев 38,4 миллиона долларов. Второе место — у испанца Карлоса Алькараса (31,4 миллиона долларов).

Среди девушек первой стала польская теннисистка Ига Свентек (22,4 миллиона долларов).

Даниил Медведев
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
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