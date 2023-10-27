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27 октября, 17:30

Медведев обыграл Хачанова и вышел в полуфинал турнира в Вене

Виктория Кравченко
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Российский теннисист Даниил Медведев в трех сетах обыграл соотечественника Карена Хачанова в 1/4 финала турнира в Вене — 6:3, 3:6, 6:3. Встреча продлилась 2 часа 17 минут.

Медведев 6 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. На счету Хачанова 9 эйсов, ни одной двойной ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

За выход в финал Медведев сыграет с победителем матча Стефанос Циципас (Греция, 4) — Борна Гойо (Хорватия).

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 2 409 835 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия, 1) — Карен Хачанов (Россия, 8) — 6:3, 3:6, 6:3

Теннис
Даниил Медведев
Карен Хачанов
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