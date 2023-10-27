Медведев обыграл Хачанова и вышел в полуфинал турнира в Вене

Российский теннисист Даниил Медведев в трех сетах обыграл соотечественника Карена Хачанова в 1/4 финала турнира в Вене — 6:3, 3:6, 6:3. Встреча продлилась 2 часа 17 минут.

Медведев 6 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. На счету Хачанова 9 эйсов, ни одной двойной ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

За выход в финал Медведев сыграет с победителем матча Стефанос Циципас (Греция, 4) — Борна Гойо (Хорватия).

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 2 409 835 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия, 1) — Карен Хачанов (Россия, 8) — 6:3, 3:6, 6:3