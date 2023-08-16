Мертенс обыграла Кис и вышла во второй круг турнира в Цинциннати

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс в первом круге турнира в Цинциннати обыграла американку Мэдисон Кис со счетом 6:3, 3:6, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 8 минут. На счету 27-летней бельгийки 5 эйсов, 9 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14.

Во втором круге Мертенс встретится с Марией Боузковой из Чехии.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Элисе Мертенс (Бельгия) — Мэдисон Кис (США, 15) — 6:3, 3:6, 6:3