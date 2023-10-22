Мертенс стала чемпионкой турнира в Монастире

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс обыграла итальянку Ясмин Паолини в финале турнира WTA 250 в Монастире.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:0. Продолжительность игры составила 1 час 10 минут.

36-я ракетка мира Мертенс выполнила 1 эйс, реализовала 6 брейк-пойнтов из 12 и допустила 3 двойные ошибки. На счету 30-й ракетки мира Паолини ни одного эйса и двойной, 1 реализованный брейк-пойнт из 7.

Мертенс защитила прошлогодний титул чемпионки турнира в Монастире. Всего это ее восьмая победа на турнирах WTA в карьере.

Монастир (Тунис)

Турнир WTA Jasmin Open Monastir

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Элисе Мертенс (Бельгия, 2) — Ясмин Паолини (Италия, 1) — 6:3, 6:0