Мертенс стала чемпионкой турнира в Монастире

Сегодня, 19:31
Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс обыграла итальянку Ясмин Паолини в финале турнира WTA 250 в Монастире.
Матч завершился со счетом 6:3, 6:0. Продолжительность игры составила 1 час 10 минут.
36-я ракетка мира Мертенс выполнила 1 эйс, реализовала 6 брейк-пойнтов из 12 и допустила 3 двойные ошибки. На счету 30-й ракетки мира Паолини ни одного эйса и двойной, 1 реализованный брейк-пойнт из 7.
Мертенс защитила прошлогодний титул чемпионки турнира в Монастире. Всего это ее восьмая победа на турнирах WTA в карьере.
Монастир (Тунис)
Турнир WTA Jasmin Open Monastir
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Элисе Мертенс (Бельгия, 2) — Ясмин Паолини (Италия, 1) — 6:3, 6:0