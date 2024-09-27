Потапова завершила выступление на турнире в Пекине

Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла выйти в третий круг турнира в Пекине.

В матче второго раунда россиянка в трех сетах проиграла бельгийке Грит Миннен — 5:7, 6:2, 4:6. Встреча длилась 2 часа 33 минуты. Потапова 6 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 18. На счету ее соперницы 1 эйс, 10 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 8.

Следующей соперницей Миннен станет Чжан Шуай из Китая.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Грит Миннен (Бельгия) — Анастасия Потапова (Россия, 28) — 7:5, 2:6, 6:4