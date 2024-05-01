Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 19:45

Мирра Андреева — Арина Соболенко: смотреть трансляцию матча турнира в Мадриде

Андреева сыграет с Соболенко в четвертьфинале турнира в Мадриде 1 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Мирра Андреева.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Россиянка Мирра Андреева сыграет с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко в четвертьфинале турнира серии «мастерс» в Мадриде в среду, 1 мая. Начало — в 21.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры в перекличке. В России в прямом эфире трансляцию матча Андреева — Соболенко можно бесплатно смотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

В истории очных противостояний теннисистки встречались единожды. Примечательно, что год назад на турнире в Мадриде, 1 мая 2023-го, Соболенко уверенно обыграла уроженку Красноярска в двух сетах (6:3, 6:1).

Вторая ракетка мира — действующая победительница «мастерса» в Мадриде.

Теннис: новости и обзоры матчей, календарь турниров и интервью спортсменов, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ»

Теннис
Арина Соболенко
Мирра Андреева
0
Читайте также
Daily Mail: «Спартак» проявляет интерес к тренеру «Вест Хэма» Мойесу
Во Франции выявили рекордное число случаев завоза лихорадки денге перед Олимпиадой-2024
Небензя раскритиковал проект резолюции ГА ООН по Сребренице
Файзуллаева лишили финала Кубка Азии, а Федотова могут поменять на легенду клуба. Что происходит в ЦСКА перед матчем с «Зенитом» в Кубке
Доктор назвала картофель наиболее вредным овощем
Минюст США объявил о признании жителем Нью-Йорка вины в передаче технологий для БПЛА
Популярное видео
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Сергей Бобровский — претендент на приз лучшему вратарю
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
Наместников получил шайбой в лицо, Овечкин вылетел
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Гребенкин уезжает в «Торонто», Билялов остается в «Ак Барсе»
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
Заварухину подарили новый контракт в «Автомобилисте»
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА-1946 выиграл Кубок Харламова
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Янчук оценил шансы Мирры Андреевой обыграть Соболенко