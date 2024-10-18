Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира в Нинбо, Крейчикова снялась во втором сете

Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира в Нинбо

Российская теннисистка Мирра Андреева стала полуфиналисткой турнира в Нинбо.

В четвертьфинале Андреева встречалась с Барборой Крейчиковой из Чехии. Чешка из-за травмы снялась при счете 2:3 в пользу соперницы во втором сете.

Андреева сделала 4 эйса, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 10. На счету Крейчиковой ни одной подачи навылет, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

В полуфинале россиянка сыграет с победительницей пары Анна Калинская (Россия, 7) — Каролина Мухова (Чехия).

Нинбо (Китай)

Турнир WTA Ningbo Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Мирра Андреева (Россия) — Барбора Крейчикова (Чехия, 4) — 7:6 (7:5), 3:2 отказ 2-го игрока