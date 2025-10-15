Видео
15 октября, 18:41

Мирра Андреева проиграла 219-й ракетке мира Чжу Линь на турнире в Нинбо

Игнат Заздравин
Корреспондент
Мирра Андреева.
Фото Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева уступила китаянке Чжу Линь в матче второго круга турнира в Нинбо — 6:4, 3:6, 2:6.

Игра продолжалась 2 часа 19 минут.

Андреева сделала 4 эйса, допустила 12 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету ее соперницы 2 подачи навылет, 4 «двойные» и 6 реализованных брейк-пойнтов из 15.

В четвертьфинале турнира Чжу Линь, занимающая 219-е место в рейтинге WTA, сыграет с еще одной россиянкой Дианой Шнайдер.

Нинбо (Китай)

Турнир WTA Ningbo Open

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Чжу Линь (Китай, WC) — Мирра Андреева (Россия, 1) — 4:6, 6:3, 6:2

157

  • miker65

    Дружище, не обижайся! Будем считать, что я неудачно пошутил.

    25.10.2025

  • hant64

    Miker65, ты вроде бы вменяемый человек... А ничего, что СССР был совсем другой страной? И Украина была одной из 15 республик в её составе. Но всё изменил не 1991 год, а 2014. И окончательно - 2022.

    17.10.2025

  • miker65

    :grinning::grinning::grinning::grinning::grinning: Чья бы корова мычала! А кто за ДК болел при коммуняках? Пушкин?:grinning::grinning:

    17.10.2025

  • f0rz

    Деньги там конечно неплохие, но я бы не стал их ставить во главу угла. С деньгами у Мирры сейчас нет никаких проблем. Даже с учётом налоговых вычетов за ИУ и шлемы у неё на руках не менее 3 млн баксов. Да, деньги не космические, но очень приличные, жить на это можно безбедно ещё долго. Плюс спонсорские контракты. Они небольшие, но все равно. А вот попробовать себя на этом турнире с сильнейшими, с которыми она не играла с апреля месяца, это дело нужное. Тем более, после всего что произошло она приедет туда явным аусайдером, без каких-либо ожиданий, и это как раз может помочь ей расслабиться, и просто снова заиграть в теннис.

    16.10.2025

  • hant64

    Ну а Мирра судя по всему всё-таки сыграет в Токио-------------- Ей туда ехать можно только из-за денег, спортивных результатов там ожидать даже не стоит, выход из группы можно будет смело приравнивать к подвигу. Но это у Мюнхаузена был запланирован подвиг на каждый день:grin:, а какой нафиг из Андреевой Мюнхаузен?

    16.10.2025

  • f0rz

    Да это понятно, наши боления тут ничего не решают. Но справедливости ради стоит отметить, что Ястремская была физически не полностью в норме. И даже при этом Рыбакина играла 3 сета. Посмотрим завтра как с Томлянович будет играть. Ну а Мирра судя по всему всё-таки сыграет в Токио

    16.10.2025

  • f0rz

    у Арины с Гофф и поболее бывало)

    16.10.2025

  • hant64

    Ну, вот это же совсем другое дело)). Правда, как я понял, казашка московская не сильно этим смутилась:grin:

    16.10.2025

  • f0rz

    Хорошо, тогда болею против Рыбакиной))

    16.10.2025

  • Haiaxi

    Понятно, что это достижене и деньги. Но Мирра в последнее время делает всё возможное, чтобы туда не попасть. Хотя я не из тех, кто говорил, что ей не стоит ехать на Итоговый.

    16.10.2025

  • hant64

    Поздно. С психиатром пора уже.

    16.10.2025

  • hant64

    Категорически не одобряю :rage: За хохлобандер нельзя болеть никогда и ни при каких обстоятельствах.

    16.10.2025

  • Из Алматы

    Различайте чисто спортивный характер и характер личности в целом. Как и норму в 15-16 и 18-20 лет… Характер в целом заканчивает формирование при переходе человека от инфантильности к взрослости. А если у человека в 20, а то и в 30, 50, и даже в 80 лет остаются существенно влияющие на его жизнь инфантильные черты личности, это означает, что его характер ещё не до конца сформировался. Что психологически человек остаётся во многом ребёнком. Раньше тяжёлые условия жизни заставляли абсолютное большинство людей взрослеть до 20-25 лет. Сейчас же взросление растягивается до 30-40 лет (а многие остаются в нём до смерти)... При наличии спортивного, даже бойцовского, характера у Мирры нет более важного - в целом взрослого характера, только и дающего стабильность высокого соревновательного уровня. Ей помогают её чисто спортивные таланты, в т.ч. опыт камбэков, и с возрастом всё больше мешает инфантильность, которая и не даёт ей из эмоций "переключиться" в "чемпионский" режим, сваливая в «штопор».

    16.10.2025

  • Из Алматы

    "Не справилась со своими ожиданиями" - это и есть слабый характер. Инфантильность - это и слабая ответственность, и эгоцентризм, и нереалистичность. И в том числе завышенные ожидания, и эмоциональные "качели", и неспособность собраться в нужные моменты. Талант есть. Потенциал был виден даже в последнем матче. Нет в помине взрослости. И самое главное - нет желания взрослеть...

    16.10.2025

  • МаратХ

    Надо Мирре с психологом поработать

    16.10.2025

  • f0rz

    Ну она с ней достаточно неплохо играла в последний раз, 3 сета было. Матч с Мбоко смотрел урывками, но честно говоря сложно что-то сказать. Я думал что будет матч Мбоко-Рыбакина, и было бы повторение Монреаля, но нет. Матч завтра постараюсь посмотреть, хотя бы частично, поболею за Ястремскую (хант тут думаю одобрит :joy:)

    16.10.2025

  • SuperDennis

    Ой, ёпть! Ну всё, Миррочка, пролет мимо итогового турнира уже почти обеспечен. Да и что так делать с таким теннисом?

    15.10.2025

  • Vladislove Dobry

    12 двойных ошибок , 12 Карл . Это типа уровень Звезды ?

    15.10.2025

  • Vladislove Dobry

    Как и многие другие уверен , что рановато ей столько авансов выдали . Пока её никто не знал - удавалось делать сенсации , обыгрывая топов . Теперь её изучили . И вот результат - поражения старухам и ноунеймам .

    15.10.2025

  • f0rz

    Про Корнееву я если что не говорил в связи с проигрышем Мирры, да и вообще сегодня с утра смотрел её матч. А про Касинцеву на 500-ке я кстати писал ещё вчера перед матчем Алины)

    15.10.2025

  • Я из Волгограда

    Ты вчера не смотрел матч Ястремской против Мбоко? Как там Дайана себя чувствует, сможет навязать борьбу Рыбакиной? Одна только надежда на это. Ева Лис смогла же пару недель назад обыграть Рыбакину. Пора бы у Ястремской заканчиваться чёрной полосе...

    15.10.2025

  • Я из Волгограда

    У неё вполне бойцовский характер. В своё время я видел, как она, будучи по сути ребёнком, выгрызала титулы на турнирах ITF, побеждая в финалах взрослых тёток после того, как проигрывала первый сет со счётом 1-6 или 2-6. Ничего, перестраивалась по ходу матча, проявляла характер и волю. И ломала соперниц...

    15.10.2025

  • ILYA

    Фигню пишите, она вытащила кучу матчей которые должна была проиграть , и это с со слабым инфантильным характером) мне кажется все проще она не справилась со своими ожиданиями и ожиданиями окружающих в этом сезоне после двух тысячников, проигрыши на Шлемах тем кого она должна была закрывать на классе подорвало её веру в себя и в свой теннис , накопилась критическая масса под конец сезона и все психика поплыла

    15.10.2025

  • Я из Волгограда

    Сняться можно. Это бонусный турнир, никаких отягчающих последствий быть не должно. Но как тут сегодня сказал fOrz, это будет кидаловом Дианы Шнайдер. Ты же смотришь влог Даши Касаткиной, а там разговоры всех без исключения теннисисток сводятся в основном к деньгам. Так что уболтают Мирру приехать выступить на Итоговый турнир в паре.

    15.10.2025

  • Slim Tallers

    Это только полдела. Ещё бегемота нужно прибить.

    15.10.2025

  • ILYA

    Честно, Алине бы в топ 100 попасть и я уже буду рад, нет Мирра намного талантливей, хотя когда она сегодня заваливалась на подаче и фигачила двойные я немного профигел) она всегда была очень стабильна на второй подаче. Нет ни Алина ни Бренда не являются на сегодня яркими представителями поколения они игроки уровня ITF, скорей Ива и Валентова будут поджимать Мирру в следующем сезоне, а если бы Ива вошла в топ 20 и оттянула на себя внимание было бы вообще хорошо. Скажи Мирре с Дианой можно снятся с итогового без последствий, очень не хочется что Мирра в таком состоянии там играла вместо отдыха и восстановления дома

    15.10.2025

  • Деп Б.Охта

    Непослушала меня Мирра. Не завершила сезон. Тем самымым продолжила позориться. Психотерапевта тоже не наняла. Ладно, она молода. Многое не понимает. Но, почему никто из взрослых не настоял на этом?

    15.10.2025

  • Djin Ignatov

    Похоже под угорозой и сотрудничество с тренером Кончитой Мартинес ? Потому что ВСЕ проигрыши Мирра конечно свалит на Кончиту Да видимо и такого отношения к себе Кончита долго не выдержит

    15.10.2025

  • Ilya11

    Сотня комментаторов не понимают, зачем теннисит ходит на работу. Либо, все вы постоянно отказываетесь от "полагающейся вам по закону премию". Для особенных объясняю. Если маленькая девочка, которая первый раз вышла на корот, когда-нибудь попадет на итоговый турнир, то это чудо, счастье и достижение для всех причастных. Измеряется это чудо, понятно, в деньгах. Кто не понял, дальше продолжайте рассуждать, что игроку М.А. не стоит ехать на итоговый турнир. Зарвботать больше, чем мы все здесь вместе взятые.

    15.10.2025

  • ValeraK

    Черчесов снова не усмотрел за своей ученицей!)

    15.10.2025

  • Из Алматы

    Она не сломалась. Сломаться может толко нечто твёрдое. А у неё слишком мягкий, ещё инфантильный, характер. То играет "на отшибись", то колотит себя ракеткой. Это что такое? Это значит, что её разрывают разнонаправленные стремления. И куда игра поворачивает, туда и её несёт "по ветру". Отсюда и "качели". Мирра, конечно, в принципе, теоретически, может собраться, и заиграть уверенно (мы ещё помним это по весне). Но реально её на это сейчас не хватает. Не получается у неё играть "через не могу". И от этого ещё она больше бесится, сваливается в эмоциональный "штопор". Она не сломалась. Она согнулась. Под весом чего именно - пусть разбирается с психологом, раз сама не в состоянии, и принимает реальность. Ну, а когда душа в согнутом положении, оно не даёт играть на высоком уровне... В той игре было вроде 15 двойных, в этой 12... Какие уж тут победы...

    15.10.2025

  • ОстроV Zаячий

    TokTram_ 28.09.2024 Разминка засчитана. Первый сет не видел, второй - до перерыва. Мирра на глазах укрепляла подачу и усиливала удары. Хорошая разминка. Так же помогла игра в паре. Полгода осталось, и эти вынужденные паузы уйдут. Выбивают из ритма конкретно.

    15.10.2025

  • Бен Ричардс

    Лично мне Андреева ничего не должна, как и я ей.

    15.10.2025

  • ОстроV Zаячий

    TORО - Venco. Учитывая, что Мирра будущая легенда женского тенниса..

    15.10.2025

  • f0rz

    Жесткий подход далеко не факт что принесёт пользу. Я в очередной раз скажу, что пока спорсмен сам не захочет меняться и выигрывать, никакой тренер ему не поможет.

    15.10.2025

  • f0rz

    Пару играть можно, но выборочно, чтобы просто поддерживать некий уровень, ну и практиковать игру у сетки. Но в целом верно, много матчей они сыграли - и оставались на турнире, хотя можно было уже ехать готовиться к следующему

    15.10.2025

  • просто чел

    Её Даня Медведев заразил, не иначе .

    15.10.2025

  • Я из Волгограда

    Илья, вот зачем сейчас всё это? Мои слова про Бренду и Алину имели совершенно другой подтекст. Речь я вёл о том, что нынешнее молодое поколение с трудом справляется с энергозатратными психофизиологическими нагрузками. Многие теннисистки не выдерживают напряжения. А Фрухвиртову-младшую и Корнееву я назвал (указал) в качестве самых ярких представительниц нового поколения. Или ты не согласен, что Корнеева таковой является?

    15.10.2025

  • Soulles2

    Never ! Точнее, ее и сейчас именуют "будущей Шараповой" ))) А вот собственно Шараповой - Never.

    15.10.2025

  • ILYA

    Вы с Волгоградцем сладкая парочка , как только Мирра сливает , сразу надо вспомнить Алину) ну и бедную Бренду типа у соседа корова сдохла как хорошо то , да Алина не может выигрывать все игры подряд , физуха не тянет , сезон скомкан из за травмы очередной в январе , потом китаянка выбила Касинцеву в первом круге, а она недавно играла в полуфинале 500 ка

    15.10.2025

  • Футболист Сапогов

    Вообще парные турниры им обоим не надо играть. Пока молодые нужно сконцентрироваться на одиночках, пока еще что-то солидное можно добиться. Пара на фиг никому не нужна. Им кажется глупая медаль на Олимпиаде голову вскружила, они и перестали нормально играть одиночку со Шнайдер.

    15.10.2025

  • seiko

    Психологически не готова к высоким результатам. Болезнь медведева и рублёва передалась?

    15.10.2025

  • geviol

    качай мышцу сайгак,мазолистой рукой дрочить легче,и приседай твоё очко многим пригодится

    15.10.2025

  • geviol

    спринтер что три секунды и штанишки натягиваешь,скороспелка

    15.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Соплю прожуй очкожопик

    15.10.2025

  • geviol

    в зад зе,в зад зе,и в передзе,пей боржоми не до грузин

    15.10.2025

  • Bronius

    А вот за это надо вообще весь ипальник свернуть! Хер ли,что девушка.

    15.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Мирра к Итоговому в этом году не готова. В данный момент она похожа на богомола с откушенной головой. Предположу, что она на него попадет. Возможны три поражения из трех. За очень приличные деньги, конечно. Репутационно (я согласен с Волгоградцем) не надо ей туда попадать с таким уровнем теннисной разрухи в голове. Она не готова.

    15.10.2025

  • geviol

    подмой очко взадце,и не опускай планку все за тебя 3.14дораса,ты любимчик задних проходов

    15.10.2025

  • Saiga-спринтер

    придурёнок .. дебилизм свой не выказывай .. и так все видят.

    15.10.2025

  • geviol

    ты на сладзе посмотри,у него в задце много рейтингов.видно и утебя в заднице много

    15.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Верно. Когда не помогает наука, в путь вмешивается вера. Без нее никуда. Я вот в Бога не верю, но он точно есть. Значит, каким бы я ни был атеистом, я - тоже верю. Долгая дискуссия и я не хочу ее начинать. Просто сказал за себя.

    15.10.2025

  • f0rz

    дак она перешла еще 2 года назад) да и не в деньгах дело во-первых она суммарно за год сыграла 96 матчей (56 одиночных и 40 парных), во-вторых из 16 поражений половина была от теннисисток, в матчах с которыми она была обязана победить без всяких если, и вот это всё вкупе с изменениями в физике накопило критическую массу, которая начиная с матча с Кесслер отправила всё под откос. Ну а после матча с Картал она уже просто кубарем с горы полетела

    15.10.2025

  • Ботокс007

    Там Соболенко проФФесор в этом интеллектуальном деле. Научит мелкую.

    15.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Мне не нравится прошедшее время в ее будущем.

    15.10.2025

  • TORO

    Хотела бы - давно бы уволила

    15.10.2025

  • Soulles2

    Думаю, что ЛЮБОЙ форумчанин пойдет на зарплату Мартинес, хотя бы на 2-3 месяца, а там и отдохнуть можно с годик. Ну, А Андреева отдохнет это же время от тенниса ))

    15.10.2025

  • f0rz

    Корнеева кстати сегодня как-то бездарно влетела какой-то китаянке. Зато Лютова порадовала, победив перуанку на 5 лет старше и на 400 позиций выше

    15.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Страшненькая вылетела .. рейсом Аэрофлота вестимо -- на Ан-2.

    15.10.2025

  • TORO

    Пока менталку не вылечит, и тренера не поменяет - не поможет. Она выросла из объятий Кончиты - теперь нужен мужской жесткий подход.

    15.10.2025

  • NF

    Пора на "пенсию", т.е. в медиалигу. А как пиарили очередных халифов на час...

    15.10.2025

  • geviol

    мячики теннисные в жопу свою переставай совать.врачи мучаются их вытаскивать вирсладкий зад

    15.10.2025

  • Арутюн Карапетович

    Три сета пока не для Мирры. Сил мало.

    15.10.2025

  • Дима Питерский

    Надо языком поменьше пи*деть патамушта.

    15.10.2025

  • f0rz

    Да там не только голова. Налицо ошибки в стратегии после суперуспешного старта сезона. Я бы её снял и с парного итогового, если на одиночный не попадёт. Да, это будет кидалово Шнайдер, но восстановление внутреннего баланса важнее

    15.10.2025

  • geviol

    виребосладзе тебя ракеткой не доимели,еврейский грузин на сколько я понял.рыжий волос на голове и лобке,ктож тебя ебёт грузинишка

    15.10.2025

  • Фирсыч

    Симон, посмотрите на рейтинг этого дурачка, не связывайтесь с ним.

    15.10.2025

  • TORO

    Очень редко сейчас пишу, но сейчас напишу. Не начнет. Я с начала года писал, что у неё ментальные проблемы. Меня закидывали ссаными тряпками. Ну, получите - распишитесь. Ей только Андреев поможет, и поджопник хороший.

    15.10.2025

  • f0rz

    Ты прав абсолютно, нет никакого смысла ещё больше позориться - попадет, значит попадёт, не попадёт - значит не заслуживает. Как и говорил ранее, это может сделать её злее. Хотя я если честно больше верю в твою теорию...

    15.10.2025

  • geviol

    У симона вирсладзе много свободного места в задце,что шпилишься в очко Симонишка

    15.10.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Аа. Так ты просто йогнутый.

    15.10.2025

  • igor1972

    Развалилась девчонка... печально. Непонятно с чем связан столь стремительный регрессии.

    15.10.2025

  • geviol

    в сладзе дают в задце

    15.10.2025

  • geviol

    верю сладзе мне дадуд в задце

    15.10.2025

  • igor1972

    не рассмотрела..

    15.10.2025

  • geviol

    ушлёпок заткни свой рот и подтяни живот

    15.10.2025

  • geviol

    а так ты в очко любитель,в шоколадный глаз тыкатель

    15.10.2025

  • sergsteed

    загнали девоньку.удел балансировать на грани 10-ки.в первых не будет.увы.

    15.10.2025

  • geviol

    что -то задротов набежало видно писюны стёрли сухой рукой

    15.10.2025

  • geviol

    жирный суходроч и иже с ними вы себя в 17 лет помнили.дросили на унитазе и дрочите до сих пор

    15.10.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Какая-то у тебя зацикленность на дрочке. Сам на Миррочку того, штоле?

    15.10.2025

  • geviol

    чтож судроч мне минус поставил

    15.10.2025

  • geviol

    Хочет отдохнуть.и это правильно,не хрен равть жопу из-за итогового турнира.впереди экзамены в школе,она первая ракетка России и ей и останется,молодец одним словом.а дэбиллы которые кричат давай нам победы и мы будем от счастья дрочить.пусть переходят на суходрочку,у Мирры впереди долгая и счастливая жизнь в теннисе..всё впереди а у псевдо болельщиков только анал и суходрочка,это конченные существа,

    15.10.2025

  • Черемисин57

    Не видел этого! Смотрел урывками с середины второго сета!!

    15.10.2025

  • Фирсыч

    "Что хо-хо. Ого-го!!!"

    15.10.2025

  • fonkom

    Переход во взрослый спорт - это всегда непредсказуемо. А тут ещё такие деньги.

    15.10.2025

  • Фирсыч

    Готов оказать помощь Мирре в этом моменте. Да еще и ругательствам новым научу.

    15.10.2025

  • Я из Волгограда

    Все её многообещающие ровесницы не выдержали напряжения, сошли с дистанции на какое-то время (Бренда Фрухвиртова, Алина Корнеева и много других). А Мирра вон куда дошагала. В ТОП-10 вошла, титулы крупные выигрывала. А теперь и она сломалась. Ментально или как-то там ещё. Ну что же, придётся мне набраться терпения и дождаться её выздоровления...

    15.10.2025

  • Ботокс007

    Может, надо громче материться? И пойдет дело на лад!

    15.10.2025

  • Фирсыч

    Прошу у тебя совета, о всезнающий! Помоги! Что мне делать? Прихожу с работы ( работа физически тяжёлая ) чуть живой, поясница, ноги болят жутко. Только не советуй бросить работу. На пенсию ( 31500 ) в Москве прожить невозможно.

    15.10.2025

  • Иванова Кира

    Хо-хо...

    15.10.2025

  • fonkom

    А что с этим в Китае? Точнее, что с этим не так на теннисном турнире, проходящем в Китае, но под эгидой WTA?

    15.10.2025

  • Николай Шибаев

    А когда ракеткой колотила собственное бедро,это как?!:yum:

    15.10.2025

  • a.babian2010

    Физическая и психологическая усталость.Девочка перегорела.Вероятно изменения в физиологии и завышенные ожидания со стороны.Нужно отдышаться.А будет итговый или нет теперь это втостепенно.Даже если и попадет, то надо сниматься ради ее здоровья и укрепления ментальности .Ей еще рано бороться с таким напряжением.Вспомните Канин и Радукану.Похожая история, даже если они по шлему и успели.Где они теперь.Не надо форсировать.Игра должна приносить хотя бы иногда удовольствие.А тут сейчас не до этого.Родители должны понять .

    15.10.2025

  • fonkom

    Исчезни, Фирсыч. " Куда ты лезешь, Ваняев!"

    15.10.2025

  • fonkom

    Сочувствую, Сергей. Я как-то закрутился в последнее время, поменьше смотрю. Поэтому легче воспринимаю. Но это просто трэш. И явно теннисное мастерство здесь не при чём. Что-то другое, о чём мы можем только строить гипотезы. Жалко девочку, ребёнок ещё совсем.

    15.10.2025

  • Фирсыч

    Нимб над головой не жмёт?

    15.10.2025

  • Я из Волгограда

    Теперь постараюсь впасть в анабиоз и очнуться только в январе. Надеюсь, к тому времени она начнёт снова с головой дружить...

    15.10.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Может и увидела, но должного почтения не проявила

    15.10.2025

  • fonkom

    Фирсыч, для этого не нужно быть теннисистом, для этого надо быть умным, знающим жизнь, человеком.

    15.10.2025

  • Я из Волгограда

    Сань (fonkom), почему-то вспомнилось сейчас, как в конце мая-начале июня 2022-го года я несколько вечеров подряд писал здесь именно тебе, рассказывая про маленькую тогда ещё Мирру. Она тогда играла на юниорском Ролан Гарросе, вынесла несколько соперниц старше себя. Тогда ни одна собака не знала ещё про такую теннисистку. Ну, кроме родителей и Шамиля Анвяровича. И ты знал. Все эти несколько лет она меня только радовала. А сейчас у меня просто нет слов...

    15.10.2025

  • Djin Ignatov

    Или делать перерыв или завязывать шнурки на коньках ! Беда в том , что Мирру возвели в Великие и каждый теперь следит за ней - а итог плачевный , а это значит каждый будет видеть это Возвеличивание , раньше времени. И каждый будет писать неутешительные для нее коменты. А это еще Сильнее ударит по самолюбию молодой девушки , которая САМА все сделала чтобы это Возвеличие легло на нее раньше времени. Итог ОДИН - Свечка давно тлеет и на балу ничего и ни кого не видно !!!

    15.10.2025

  • ёzhic8

    согласен просто не отпускают Ваши уверения что она талатливая девочка, и вот-вот вернёт свою весеннюю игру (которую я, правда, не видел) ладно, это мои проблемы

    15.10.2025

  • FANAT15

    27.09 Мирра не заметила этого игрока!! Что произошло за несколько дней!!??? Разучилась играть с игроком .которому привезла + 8,как такое возможно.

    15.10.2025

  • Фирсыч

    Мастерство, оно и в Африке мастерство! В смысле, в Китае.

    15.10.2025

  • Я из Волгограда

    Так я же уже ответил.

    15.10.2025

  • Фирсыч

    Вы готовы её заменить?

    15.10.2025

  • Фирсыч

    Боюсь, потом будет поздно. Как там, у "Агаты Кристи". "Поздно, милая дамочка, поздно!" Альбом "Декаданс".

    15.10.2025

  • ёzhic8

    за-чем?

    15.10.2025

  • Андрей Гридасов

    Мирра решила открыть дорогу Шнайдер в полуфинал. А если серьёзно, то падение по наклонной успешно продолжается от внутренней психологической неустроенности Мирры, оказавшейся неготовой взвалить себе на плечи бремя "звезды". Вот и пусть побудет в тени двухсотых номеров рейтинга. Авось захочется подняться опять к софитам. Но сегодня играла уже совсем без божьей искры, отбывала наказание временем на корте.

    15.10.2025

  • ёzhic8

    да ладно это просто неудачный период, непоказательный показательный был в феврале-марте-апреле

    15.10.2025

  • Я из Волгограда

    Теперь для того, чтобы не потерять путёвку на Итоговый, ей придётся брать не титул на этой неделе, а wild card на турнир в Токио на следующей неделе. Чисто арифметические шансы ещё неплохие, но всё это уже как мёртвому припарки. С такой игрой и с такими трясущимися руками это просто бессмысленно...

    15.10.2025

  • Фирсыч

    Плохо смотрела. Слепая, наверное.

    15.10.2025

  • ёzhic8

    Вера - дело серьёзное. Оно не имеет никакого отношения к поражениям от второй полусотни, второй и третьей сотни. К победам, кстати, тоже Ну вот верят люди. Флаг/Крест им в руки

    15.10.2025

  • Черемисин57

    А прогресс у Андреевой есть! Во- первых, уже нет слёз, значит стойко переносит свои неудачные решения на корте!! Во- вторых, не было мата в адрес Мартинес и её не посылали на три буквы!!! Только это можно занести в актив Андреевой! А падение с вершины продолжается, посмотрим куда она приземлится!!

    15.10.2025

  • Фирсыч

    Да и хорошего тоже.

    15.10.2025

  • vernon s

    Вышла китайская бабёнка с дикой картой, в каких-то мятых трусах бомжовых ( спит в них наверно) и сделала первую сеяную. Занавес...

    15.10.2025

  • Фирсыч

    Стесняюсь спросить, какое звание у вас в теннисе? КМС, МС, ЗМС?

    15.10.2025

  • Электросталец

    когда вопить станет и лягушкой в постельке

    15.10.2025

  • _Mike N_

    лесбиянка Кончита плохого Мирре не посоветует !:laughing::laughing::laughing:

    15.10.2025

  • _Mike N_

    срочно открыть Кубок Кремля и пригласить Мирру - будет титул ! :laughing::laughing::laughing:

    15.10.2025

  • _Mike N_

    Кто смотрел матч - надеюсь Мирра не ругалась матом на корте и не била ракетки ибо в Китае с этим серьезно !

    15.10.2025

  • ёzhic8

    "Чтобы не потерять путевку на Итоговый, Мирре нужно брать титул на этой неделе. " М. Кузнецов, 2025

    15.10.2025

  • _Mike N_

    Когда же Миррочка станет "будущей Шараповой" ?:laughing::laughing::laughing:

    15.10.2025

  • .Точный счёт Матчей.

    "Народ ставил кто? Опять они Точный счёт давали через этот Форум; Форум - foot.forumes.ru И опять зашёл,полный бред)))Откуда можно знать счёт матчей

    15.10.2025

  • ILYA

    Мирра помоему этим и занимается после Уима

    15.10.2025

  • TokTram_

    Не волнуйся, мелкий сча переобуется в своих экзерсисах )

    15.10.2025

  • TokTram_

    Отдых. Девочка наелась теннисом.

    15.10.2025

  • oleg.bob

    Ну и ???

    15.10.2025

  • fonkom

    Лев в шоке?

    15.10.2025

  • f0rz

    Это весьма вероятно

    15.10.2025

  • fonkom

    В отпуск ей надо, а не на Итоговый. Это реально моё мнение. Хороший отдых, никакого тенниса. В идеале - без интернета. Как сейчас говорят, цифровой детокс.

    15.10.2025

  • ILYA

    Давай второго леща, чего уж там...

    15.10.2025

  • f0rz

    Просто позор, даже комментировать это уже лень.

    15.10.2025

  • ILYA

    Диана поздравляю, теперь с чистой душой можешь выносить китаянку, ну и чек от Мирры за победу над Муховой не отдавай

    15.10.2025

  • Haiaxi

    И когда Мирра успевает передеоваться для фото СЭ? Ведь играла в другой одежде.

    15.10.2025

  • fonkom

    ))

    15.10.2025

  • инок

    Кончиту Мартинес надо срочно увольнять.

    15.10.2025

  • nikola mozaev

    Значит, не достает характера! Пишу помягче.

    15.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Как ребёнка...

    15.10.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Малолетке рано , на итоговый турнир года

    15.10.2025

  • Марио Супермарио

    Так же прилично начала, и вдруг...

    15.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Остров начинает чувствовать себя архипелагом.

    15.10.2025

  • инок

    Все-таки Мирра не умеет бороться до конца. Проиграв подачу и сет, практически перестает играть. И это не первый матч такой - уже тенденция.

    15.10.2025

  • Haiaxi

    Блеск...

    15.10.2025

  • ОстроV Zаячий

    Так и запишем : Чжу Линь, занимающая 219-е место в рейтинге WTA, не увидела на той стороне корта, будущую первую ракетку женского мирового тенниса.

    15.10.2025

  • Haiaxi

    "А девочка созрела". И похоже, теннис ей стал не нужен. Надоели постоянные игры, разъезды. Хочется другого. Может я и ошибаюсь, но думаю, в этом причина.

    15.10.2025

  • nikola mozaev

    Нет больше сил смотреть на это безобразие! Зачем играть в конце сезона, если совсем не хочется?! Смотрел матч с середины третьего сета, и лучик надежды блеснул только при счёте 1:4, когда Мирра выдала блестящий гейм на приёме, сделав 4 виннерса. В остальном - мрак!

    15.10.2025

  • Я из Волгограда

    Полный биздес...

    15.10.2025

  • инок

    С уверенной победой Линь! Больше и сказать нечего...

    15.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Ты не спровоцируешь меня на лексикон Фимы Собак...

    15.10.2025

  • Николай Шибаев

    Да уж,зря радовался за выигранный в потугах первый сет Андреевой...

    15.10.2025

  • fonkom

    Мрак...

    15.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Жуть...

    15.10.2025

  • Leonsio_

    Вроде нормально начала. Сет, во втором подачу чужую взяла... И тут понеслось...

    15.10.2025

  • fonkom

    ?????????????????

    15.10.2025

    Теннис
    Мирра Андреева
