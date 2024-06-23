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Сегодня, 12:55

Мирра Андреева — Даяна Ястремская: смотреть прямую трансляцию WTA-500 в Бад-Хомбурге

Андреева сыграет с Ястремской в первом круге турнира в Бад-Хомбурге
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Мирра Андреева.
Фото Reuters
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Российская теннисистка Мирра Андреева и украинка Даяна Ястремская сыграют в воскресенье, 23 июня, в матче первого круга травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). Матч начнется не ранее 13:00 по московскому времени.

В России официальной трансляции турниров WTA нет. В прямом эфире трансляцию встречи Андреева — Ястремская можно бесплатно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее теннисистки дважды играли между собой на турнирах WTA. Обе встречи, состоявшиеся в 2023 году, выиграла Мирра Андреева.

24-летняя украинка занимает 27-е место в рейтинге. Ястремская — победительница трех турниров WTA в одиночном разряде и финалистка одного юниорского турнира «Большого шлема»

17-летняя Андреева — 23-я ракетка мира. Россиянка — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде ичетвертьфиналистка одного «Мэйджора» в парном разряде.

Теннис
Даяна Ястремская
Мирра Андреева
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