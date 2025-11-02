Андреева и Шнайдер проиграли на старте парного Итогового турнира

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер уступили канадке Габриэле Дабровски и Эрин Рутлайфф из Новой Зеландии на старте Итогового турнира WTA в парном разряде — 3:6, 6:7 (2:7). Матч группового этапа длился 1 час 24 минуты. Андреева и Шнайдер 3 раза подали навылет, допустили 5 двойных ошибок и реализовали 1 брейк-пойнт из 4. На счету их соперниц 2 эйса, 3 «двойных» и 3 реализованных брейк-пойнта из 8. В группе Лизель Хубер также играют дуэты Катержина Синякова/Тейлор Таунсенд и Тимея Бабош/Луиза Стефани. Провальное начало: Андреева и Шнайдер уступили действующим чемпионкам на старте Итогового турнира Эр-Рияд (Саудовская Аравия) Турнир WTA WTA Finals Riyadh Призовой фонд 15 500 000 долларов Закрытые корты, хард Парный разряд Группа Лизель Хубер Габриэла Дабровски/Эрин Рутлайфф (Канада/Новая Зеландия, 3) — Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия, 5) — 6:3, 7:6 (7:2)

f0rz Мирра не выигрывала ничего по юниорам особо, максимум вроде один J300 или J500. Но она в 14-15 лет уже брала средние ITF-турниры. Вообще по барабану что ты там выиграл по юниорам, главное как ты начинаешь играть со взрослыми. Доценко вроде не сказать чтобы накачанная, но и не малявка как та же Ефремова. Да и у девушек это не играет роли на том уровне особо, так что быть около сотни к 16 годам Доценко может. И если у неё реально крутая менталка, как ты сказал, то она будет лишена существенного недостатка Мирры, которая могла выиграть свой первый турнир WTA в 2023, а не в 2024. 03.11.2025

Alex_451410 Ну как так то??)) 03.11.2025

ILYA Пока я вижу что у Доценко менталка уровня Бог ) Макарова не играла много из-за плеча , может поедет в Австралию там посмотирим Мирра не лучший пример ) да я и не помню что она выигрывала в 13 лет 03.11.2025

f0rz Ну с Киз реально непонятая история. Она вроде здорова, но как ты мог видеть вчера вообще нулёвая. Что касается Медведева - он всё правильно говорил - Медведев просто не хотел меняться. Как только начал - результат пошёл. Про сглазить - ну, посмотрим. Пока обе они не показывают того, что показывала Мирра в их возрасте. Макарова точно уже такой не станет, про Доценко сказать сложно. Если начнёт в ближайшее время играть W15, тогда шансы будут. 03.11.2025

ILYA Я с телефона читаю в дороге, тут вообще тяжко.... 02.11.2025

ILYA Кафель решил сглазить девченок, это он умеет , вообще много ума не надо взять двух лучших юниорок и пророчить им успех, я вот тоже думал что Мирра возьмёт РГ 2025, а так он то Медведева полевает грязью, то Киз говорит не будет играть на итоговом, тот ещё эксперт. 02.11.2025

ILYA В интервью сегодня после пары, Наварро впринципе не могла играть 125 ки в таком количестве , тогда на самом известно форуме была шумиха, дело не в итоговом и очкам 02.11.2025

f0rz Да, наконец-то Аня дошла до взрослого тура. Я её еще год назад её там ждал. А по сути она уже после победы на Les Petit As могла смело начинать играть, физика ей уже тогда позволяла. Проиграла вроде и не без борьбы, но борьбы как таковой не было - счёт слишком качельный. Милованова вчера этой китаянке реально борьбу навязала, там все плотно было. А вообще эта китаянка выглядит очень перспективно - ей всего 15,2, и она на 4-х турнирах взяла 2 титула, причем оба подряд. Посмотрим, как пойдёт дальше у неё на более высоких турнирах... А за Аню обидно, что не смогла победить. Это было бы очень круто - сразу бы зашла в 1100 рейтинга. Но то, что позже стартанула это печально, теперь в сотне сможет быть только года через 2... Ты кстати видел, что в новом выпуске у красных Кафель сказал про то, кто станет следующей чемпионкой шлема из наших девушек?) 02.11.2025

f0rz Так Наварро гоняла челленджеры не перед итоговым, куда все равно отобраться не смогла бы, ибо со 125 не идут очки в гонку. 02.11.2025

f0rz Так я ровно об этом и говорю, ты прочитай внимательнее) 02.11.2025

ILYA Какая нафиг пара) на фоне такого провала в личке под конец года, если хочет закрепиться в топ 10 нужно все силы отдать на прокачку менталки, а пара тут не помощник , любой проигрыш будет ещё добавлять негатива в её копилку 02.11.2025

ILYA Ну Егоров у тренирует Красноруцкий так что надежда есть, но она очень склонна к полноте как по мне отсюда травмы 02.11.2025

ILYA Привет, Мирра говорит что команда решила что ей не стоит играть в Токио и дело не в визе, тут вопрос теперь кто принял это решение и не сама ли Мирра отказалась, а правила трактуют по разному, вон Наварро гоняла 125 ки в 2024 только в путь 02.11.2025

Я из Волгограда Только сейчас увидел, что сегодня в финале взрослого турнира ITF играла Аня Пушкарева. Проиграла, но в трёх сетах, не без борьбы. Это вообще её первый взрослый турнир в жизни. И сразу до финала дошла... Ещё и Даша Егорова сыграла сегодня в финале. Тоже, правда, проиграла. Егорова была в той детской команде вместе с Миррой и Алиной, когда они в 2021 году выиграли командный Чемпионат Мира среди 14-летних. Ну, ты это и без меня знаешь. Не везёт ей в карьере. Травмы постоянно выбивают её из игры. То в матче против Клугман ломалась и выбывала почти на год. В этом году опять новая беда, из-за которой больше полугода не играла. Сейчас вот вернулась, сыграла два взрослых турнира и на обоих выходила в финал. Она ещё совсем молодая, на один день старше Алины, и такая непруха по карьере. А мне хотелось бы вновь увидеть этих трёх девчонок (Мирру, Алину и Дашу) среди лидеров мирового тенниса. Только уже не детского, а самого что ни есть настоящего взрослого... 02.11.2025

Из Алматы Сегодня со своими подачами не смогла справиться и Гауфф. Сколько там у неё двойных - 16?.. 02.11.2025

Я из Волгограда Я тоже посмотрел тот тренировочный матч Мирры с Ариной Соболенко. Только позавчера. А вчера в комментариях под статьёй "Кудерметова и Мертенс идут за вторым титулом Итогового турнира, Соболенко - за первым" рассказал про свои впечатления от этого матча. И они почти слово в слово совпадают с твоими. В том моём комментарии, кстати, у меня есть слова, смысл которых сможешь понять только ты. Просто в недавнем разговоре с тобой я уже как-то говорил о таком сюжете... 02.11.2025

Я из Волгограда Как видишь, она не ищет лёгких путей. 02.11.2025

f0rz Этот мастерс хотя бы будет не обязательным, уже хорошо. Что касается визы - это провал команды, конечно. Могли бы уже после USO начать беспокоиться, а после Пекина так вообще в набат бить уже надо было вовсю. Ну и да, на водокачку заявиться не могла, если только не защита титула, или водокачка не в своей стране. А т.к. кубка Кремля мы пока лишены, имеем что имеем. 02.11.2025

f0rz Ты прав. Я тоже думаю что в следующем году эта пара если и останется, то в сильно усечённом режиме. Возобновлять выступления есть смысл только в 28 году под ОИ (до КБДК нас думаю допустят в лучшем случае в 27). Я смотрел вчера запись тренировочного сета Мирры с Ариной - и там Мирра подавала отлично, выиграла несколько геймов на своей подаче весьма легко. Сегодня была игра на пофиг, что в принципе было ожидаемо. Лучше бы она сюда вообще не приезжала, потому что в одиночке она не сыграет, а пара эта ей нафиг не нужна. Но видимо обязательства решила исполнить до конца. 02.11.2025

Я из Волгограда А нормальными человеческими словами ты изъясняться не можешь, я правильно понимаю? 02.11.2025

Я из Волгограда Вот скажи мне, Островок, зачем Мирре или её агенту "пробивать" wild card на турнир? Организаторы турниров САМИ заинтересованы в том, чтобы привлечь высокорейтинговых игроков. Дурачок ты непутёвый, Островок. Всему тебя учить надо. Я - не вечный. Так что умней поскорее. Хотя, это вряд ли... Давай я тебе немного расскажу о том, как устроены теннисные турниры. Вот, к примеру, в основной сетке должны играть 32 теннисиста. Изначально в заявочном списке фигурируют фамилии двадцати теннисистов. Ещё 8 человек пробьются через квалификацию. А ещё четверым предоставят wild card. Цифры я назвал приблизительные. Но несколько ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ wild card есть на КАЖДОМ турнире. Они тоже различаются. Есть пригласительные карты для игроков ТОП-20 (или ТОП-50, не суть). Есть для своих, доморощенных. Вот только примерно в четверг (дня за два до начала жеребьёвки) нужно подтвердить своё участие. А Мирра на предыдущем турнире проиграла в среду. У неё оставался только ОДИН день для получения визы. 02.11.2025

Я из Волгограда Спринт, вот тебе заняться больше нечем? Ну не дочитал ты ТО моё сообщение, побежал давать опровержение - бывает, чё. Я лишь посоветовал тебе впредь быть внимательнее и не бежать впереди паровоза. Чтобы не иметь потом глупый вид... Но ты же взъярился! Как же, опять кто-то осмелился указать на твои старческие ошибки (торопливость, ёптыть). Начал верещать, что только Газзаеву можно приписывать ТЕ слова. А самому, что, не хватает ума поискать в интернете те же самые слова про академиков, сказанные Ташуевым? Он ведь ДЕЙСТВИТЕЛЬНО это сказал. Я прав, ты - нет... Пукай и дальше в лужицу. Хотя, учитывая твой почтенный возраст, там уже что-то похожее на океан... 02.11.2025

Я из Волгограда Фирсыч, вчера была заметка на эту тему вот с таким воооот названием: "Сергей Ташуев: я занял с Ахматом и средненьким составом 5-е место, Личка с Оренбургом - 8-е. Почему Динамо приглашает его, а не меня с красивым футболом?". В заголовке речь про Динамо, но в самой заметке есть слова и про Спартак. Сейчас ЕЩЁ раз перечитал -Ташуев обижается, что Личку звали в Динамо и, по слухам, зовут сейчас в Спартак. А про него самого никто и не вспоминает... 02.11.2025

Дмитрий Ушкачев Лига Чемпионов, футбольная, трансформировалась в круговые предварительные турниры, в которых топы могут играть в полную силу несколько матчей, но простолюдинов из нее, жеманясь и занимаясь популизмом, не просят на выход. Хотя все всё понимают. Теннис, значит, расслоится и пойдет по пути Лиги Чемпионов, которую хотели оформить в отдельное соревнование владельцы толстых кошельков и первых пяти лиг Европы. Соревновательность никуда не денется, что радует, но возможность соревноваться с сильнейшими надо будет доказывать. Что касается Мирры - мы уже говорили. Вторую половину сезона девчонка провалила и нерешенные визовые вопросы с турниром в Токио - не главное от слова "совсем". 02.11.2025

ОстроV Zаячий А, то есть Лев Кассиль пробил Миррочке Андреевой вайлд - кард в Японию, а нерастропный Хуан Акуна не смог сделать визу. Которая в Москве за три дня делается. Спасибо, поржал. 02.11.2025

Фирсыч Да ну! Ташуев метит в Спартак??? Где ты прочитал об этом? 02.11.2025

Saiga-спринтер Демагогию болтологическую неси своим массовочным дундучкам. Не не приписывай выражения Газзаева другому имяреку. Хотел показать, что хоть что то знаешь, а пукнуль в лужицу болтологическую. 02.11.2025

Я из Волгограда Торопишься отвечать, спринтер. Ошибки в словах делаешь, знаки препинания не ставишь. А Ташуев чем только по жизни не занимается. Вот сейчас метит в тренеры "Спартака". Ну как метит? Обижается, что того же Личку "Спартак" может позвать (вроде бы). А про великого Ташуева даже и не вспоминает... 02.11.2025

Я из Волгограда А между тем у теннисистов-мужчин через пару лет появится новый турнир категории "Мастерс". Хорошо по этому поводу сказал Даниил Медведев: "Все снимаются, все говорят, что выгорели. И они же такие - о, ещё Мастерс!". Да не будет уже никакой разгрузки календаря. Будет что-то наподобие футбольной Лиги Чемпионов. Или Суперлиги, которую так хотят основать владельцы топ-клубов. Элитные теннисисты будут играть на своих элитных турнирах, которых станет ещё больше. А простолюдины - на турнирах поменьше. И встречаться между собой эти два сословия будут только на турнирах Большого Шлема. Вот Мирра Андреева взяла недавно wild card на турнир категории WTA 500 в Токио. Чтобы заработать там хоть какие-то очки и побороться за путёвку на Итоговый турнир. Wild card ей дали, а вот визу японскую - нет. На ТОЙ неделе были ещё турниры категории WTA250 в том же Китае, где и находилась тогда Мирра, но играть на ТЕХ турнирах она, как игрок ТОП-10, не имела права. Таковы правила, будь они неладны. 02.11.2025

Из Алматы МиДи и эту игру бы выиграли, сыграй Мирра чуть надёжнее на своих подачах... 02.11.2025

Дмитрий Ушкачев Да, это я помню. Куража нет у МиДи - немаловажная составляющая их игры. 02.11.2025

Дмитрий Ушкачев Про разгрузку календаря давным-давно уже говорят. Инерция и консерватизм рулят миром, теннисные начальники не решаются на назревшие изменения. Рано или поздно - это произойдет, как запрет играть не в белой форме на Уимблдоне. Хочется, чтобы смотрибельность повышали сокращением ненужных соревнований, а не изменениями в правилах игры. 02.11.2025

Я из Волгограда Дабровски с Рутлифф - прошлогодние победительницы Итогового турнира. Причём, выиграли тогда все 5 матчей. И сегодня они шли фаворитками матча, несмотря на то, что проиграли в этом году обе встречи Андреевой/Шнайдер. Буки - не дураки. Они чувствуют ситуацию... 02.11.2025

hant64 Да и пускай дуркуют, ибо парнокопытный теннис - это анахронизм из 19-20 веков, который пора уже прикрывать. Равно как и микст. Ну не смотрибельные эти вещи. Главное, чтобы в новом сезоне в одиночке дурковать перестали). 02.11.2025

Дмитрий Ушкачев Первый Итоговый - как первый чемпионат мира по футболу. За битого двух небитых дают, если, конечно, битые делают правильные выводы. 02.11.2025

Дмитрий Ушкачев Привет, Волгоградец. Не могу не вставить мои пять копеек в адрес твоего спича. Девчонки (обе!) сейчас играют, как курица без головы - нет дорожной карты. В паре это более выпукло, чем в одиночке. Академики с тросточками или медные трубы - как ни называй, но главное - не зазнайство. Главное, непонимание, чего каждая из них хочет. Надеюсь до АО они с этим разберутся. Пока дуркуют (прости за мой французский). Это лишь мое мнение, у меня нет инсайдов, я так вижу ситуацию в моменте. 02.11.2025

Александр Иванов Без шансов. Проект Пятачок/ Винни-Пуха можно закрывать, в паре им больше ничего не светит. 02.11.2025

Я из Волгограда "Академики с тросточками, которые хотели сыграть на классе". Эти слова про своих футболистов ровно два года назад (1 ноября 2023 года) произнёс тогдашний главный тренер воронежского "Факела" Сергей Ташуев. Сегодня эти слова вполне подойдут под описание игры Мирры Андреевой. Ну не хочет она играть пару! Слава Богу, осталось только две игры и потом, надеюсь, мы благополучно забудем о тандеме Андреева/Шнайдер. Диана Шнайдер больше хотела выиграть. Но когда твоя напарница пуляет только свечки, по делу и без повода, шансов на итоговую победу немного. Ну нет у наших девчонок именно того парного профессионализма, который есть у ВСЕХ их соперниц на этом турнире. Просто две хорошие одиночницы встали в пару и поначалу на кураже чего-то добились. А потом всё встало на свои места... PS. Я в курсе, что выражение про "академиков с тросточкамии" запатентовано много лет назад Валерием Газзаевым. Но, как видите, различные вариации этого афоризма будут ещё долго появляться... 02.11.2025