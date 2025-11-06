Видео
6 ноября, 17:10

Андреева / Шнайдер — Синякова / Таунсенд: онлайн-трансляция матча WTA Finals

Андреева и Шнайдер сыграют против пары Синякова / Таунсенд
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер встретятся с Катериной Синяковой (Чехия) и Тейлор Таунсенд (США) в матче 3-го тура группового этапа турнира WTA Finals в Эр-Рияде в четверг, 6 ноября. Игра начнется не ранее 20.00 по московскому времени.

Мирра Андреева / Диана Шнайдер — Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд: трансляция матча WTA Finals (видео онлайн)

Следить за результатами турнира WTA Finals можно в теннисном матч-центре нашего сайта.

В России отсутствуют официальные трансляции турнира, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

Пары играют в группе В, где также выступают пары Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф и Тимеа Бабош / Луиза Стефани. В двух турах Андреева и Шнайдер потерпели два поражения и утратили шансы на плей-офф, а Синякова и Таунсенд одержали две победы.

1

  • Из Алматы

    И физическая форма Мирры явно далека от хорошей. А, глядя на её игру, не получается толком и у Ди. Обе отдали слишком много своих подач, включая двойные ошибки. Сезон закончен на вялой ноте...

    06.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Теннис
    Диана Шнайдер
    Мирра Андреева
