Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер встретятся с Катериной Синяковой (Чехия) и Тейлор Таунсенд (США) в матче 3-го тура группового этапа турнира WTA Finals в Эр-Рияде в четверг, 6 ноября. Игра начнется не ранее 20.00 по московскому времени.

Мирра Андреева / Диана Шнайдер — Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд: трансляция матча WTA Finals (видео онлайн)

Следить за результатами турнира WTA Finals можно в теннисном матч-центре нашего сайта.

В России отсутствуют официальные трансляции турнира, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

Пары играют в группе В, где также выступают пары Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф и Тимеа Бабош / Луиза Стефани. В двух турах Андреева и Шнайдер потерпели два поражения и утратили шансы на плей-офф, а Синякова и Таунсенд одержали две победы.