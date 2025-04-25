Мирра Андреева и Шнайдер обыграли пару Меличар/Самсонова в первом круге турнира в Мадриде

Сегодня, 19:52
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер победили дуэт соотечественницы Людмилы Самсоновой и американки Николь Меличар в первом круге турнира в Мадриде в парном разряде — 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 12:10.
Игра продолжалась 1 час
В следующем круге россиянки встретятся с победительницами пары Беатрис Хаддад Майя/Лаура Зигемунд (Бразилия/Германия) — Ван Синьюй/Чжэн Сайсай (Китай).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия, 5) — Николь Меличар/Людмила Самсонова (США/Россия) — 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 12:10