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Сегодня, 17:30

Андреева и Шнайдер выиграли парный турнир в Брисбене

Камила Абдурахманова
Мирра Андреева и Диана Шнайдер.
Фото Global Look Press
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Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали чемпионками парного турнира в австрийском Брисбене.

В финале они одолели россиянку Анну Калинскую и австралийку Присциллу Хон со счетом 7:6 (8:6), 7:5. Встреча продолжалась 1 час 50 минут.

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 1 520 600 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) — Присцилла Хон/Анна Калинская (Австралия/Россия, WC) — 7:6 (8:6), 7:5

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Теннис
Анна Калинская
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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