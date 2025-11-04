Андреева и Шнайдер потерпели второе поражение подряд на парном Итоговом турнире

4 ноября, 23:05
Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер уступили венгерке Тимеа Бабош и Луизе Стефани из Бразилии в матче Итогового турнира WTA в парном разряде — 5:7, 6:2, 7:10.
Встреча длилась 1 час 38 минут. Андреева и Шнайдер ни разу не подали навылет, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 13. На счету их соперниц 3 эйса, 4 «двойные» и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.
Российские теннисистки потерпели второе поражение подряд на Итоговом турнире. Ранее они проиграли канадке Габриэле Дабровски и представительнице Новой Зеландии Эрин Рутлайфф (3:6, 6:7 (2:7)). Андреева и Шнайдер занимают последнее место в группе Лизель Хубер и лишились шансов на выход в полуфинал турнира.
Эр-Рияд (Саудовская Аравия)
Турнир WTA WTA Finals Riyadh
Призовой фонд 15 500 000 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Группа Лизель Хубер
Тимеа Бабош/Луиза Стефани (Венгрия/Бразилия, 7) — Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия, 5) — 7:5, 2:6, 10:7
Из Алматы
МиДи играли против реально самой слабой пары в Итоговом. И зря проиграли первый сет. Не надо было бы нервничать на супертае. А в первом сете проявилась "болезнь" Мирры - очень плохая игра на своих подачах. Когда подачи "не идут", то Мирра просто "разваливается". Такое впечатление, что играет практически "без головы", абы как. И, естественно, на эмоциях проседает техника. В первом сете из трёх геймах на подачах Мирры проиграны было все 3 (100%)... В том числе последняя подача в сете - двойной ошибкой!.. Так что в "одиночке" Мирре просто не светило ничего путного на Итоговом; с такими подачами против большинства в ТОП-7 (а она максимум была бы 8-й) делать нечего. И это ещё не учитывая плохую "менталку"; то есть нарастающее состояние "разобранности", когда "ничего не получается"...
05.11.2025
oleg.bob
В этом году обе разложились и деградировали.
05.11.2025
f0rz
могли выиграть, но видимо не настолько сильно хотели впрочем это нормально, этот итоговый был просто приятным бонусом за успехи первой половины года в паре, поэтому изначально лично я ничего не ждал, и результату не расстроен гораздо больше волнует что у них будет в межсезонье, надеюсь все ошибки прошлого сезона будут учтены полностью
05.11.2025
Андрей Гридасов
Горькой воды напиться тоже полезно. Но пойдёт ли впрок лечение?
05.11.2025
hant64
Всё по делу, как мне кажется - даже изначально наш дуэт казался аутсайдером турнира вне зависимости от того, какие пары к ним в соперницы попали бы. Жёстко я сказал, да, но такова жизнь.
04.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Нет куража без формы. Зато, надеюсь, поняли, что такое - Итоговый. Хорошо бы эту злость по-правильному применить в будущем.
04.11.2025
DmitryU
Не задалось у девчонок на этом итоговом. Форма под конец сезона совсем не та.
04.11.2025
