4 ноября, 23:05

Андреева и Шнайдер потерпели второе поражение подряд на парном Итоговом турнире

Алина Савинова
Мирра Андреева.
Фото Reuters

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер уступили венгерке Тимеа Бабош и Луизе Стефани из Бразилии в матче Итогового турнира WTA в парном разряде — 5:7, 6:2, 7:10.

Встреча длилась 1 час 38 минут. Андреева и Шнайдер ни разу не подали навылет, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 13. На счету их соперниц 3 эйса, 4 «двойные» и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

Российские теннисистки потерпели второе поражение подряд на Итоговом турнире. Ранее они проиграли канадке Габриэле Дабровски и представительнице Новой Зеландии Эрин Рутлайфф (3:6, 6:7 (2:7)). Андреева и Шнайдер занимают последнее место в группе Лизель Хубер и лишились шансов на выход в полуфинал турнира.

Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Турнир WTA WTA Finals Riyadh

Призовой фонд 15 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Группа Лизель Хубер

Тимеа Бабош/Луиза Стефани (Венгрия/Бразилия, 7) — Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия, 5) — 7:5, 2:6, 10:7

20

  • Saiga-спринтер

    Да уж .. форма какая-то помятая и зажованная. Могли бы и погладить страшненькие .. особливо шнурки ..

    05.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Страшненькие вылетели .. но никто не опечалился. Ибо по наглядности и печалька.

    05.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Смешно. Анисимовой, например, 7 размер не мешает добиваться спортивных результатов.

    05.11.2025

  • Из Алматы

    МиДи играли против реально самой слабой пары в Итоговом. И зря проиграли первый сет. Не надо было бы нервничать на супертае. А в первом сете проявилась "болезнь" Мирры - очень плохая игра на своих подачах. Когда подачи "не идут", то Мирра просто "разваливается". Такое впечатление, что играет практически "без головы", абы как. И, естественно, на эмоциях проседает техника. В первом сете из трёх геймах на подачах Мирры проиграны было все 3 (100%)... В том числе последняя подача в сете - двойной ошибкой!.. Так что в "одиночке" Мирре просто не светило ничего путного на Итоговом; с такими подачами против большинства в ТОП-7 (а она максимум была бы 8-й) делать нечего. И это ещё не учитывая плохую "менталку"; то есть нарастающее состояние "разобранности", когда "ничего не получается"...

    05.11.2025

  • Валерий Малов

    Это тот случай, когда каждая по отдельности и в паре подавли большие надежды!

    05.11.2025

  • Антон Богачев

    лесбиянство кончиты

    05.11.2025

  • Антон Богачев

    сгущенка и пельмешки

    05.11.2025

  • Антон Богачев

    еще потолстеть ?

    05.11.2025

  • Антон Богачев

    толстухи

    05.11.2025

  • oleg.bob

    В этом году обе разложились и деградировали.

    05.11.2025

  • f0rz

    могли выиграть, но видимо не настолько сильно хотели впрочем это нормально, этот итоговый был просто приятным бонусом за успехи первой половины года в паре, поэтому изначально лично я ничего не ждал, и результату не расстроен гораздо больше волнует что у них будет в межсезонье, надеюсь все ошибки прошлого сезона будут учтены полностью

    05.11.2025

  • _Mike N_

    Вот они, "будущие Шарвповы" - пятачок и чебурашка, а скоро будут пара - два пятачка ! :laughing::laughing::laughing:

    05.11.2025

  • Klim11

    вот им и показали где их место. правильно около...:rofl:

    05.11.2025

  • Андрей Гридасов

    Горькой воды напиться тоже полезно. Но пойдёт ли впрок лечение?

    05.11.2025

  • ValeraK

    Шнайбургер проголодалась в третьем сете - вот и проиграли =))

    04.11.2025

  • hant64

    Всё по делу, как мне кажется - даже изначально наш дуэт казался аутсайдером турнира вне зависимости от того, какие пары к ним в соперницы попали бы. Жёстко я сказал, да, но такова жизнь.

    04.11.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Чебурашка и Пятачок - чужие на этом празднике жизни.

    04.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Нет куража без формы. Зато, надеюсь, поняли, что такое - Итоговый. Хорошо бы эту злость по-правильному применить в будущем.

    04.11.2025

  • DmitryU

    Не задалось у девчонок на этом итоговом. Форма под конец сезона совсем не та.

    04.11.2025

  • vernon s

    Съездили две колхозницы, на чужую ярмарку.

    04.11.2025

    Теннис
    Диана Шнайдер
    Мирра Андреева
