Андреева и Шнайдер потерпели второе поражение подряд на парном Итоговом турнире

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер уступили венгерке Тимеа Бабош и Луизе Стефани из Бразилии в матче Итогового турнира WTA в парном разряде — 5:7, 6:2, 7:10. Встреча длилась 1 час 38 минут. Андреева и Шнайдер ни разу не подали навылет, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 13. На счету их соперниц 3 эйса, 4 «двойные» и 3 реализованных брейк-пойнта из 5. Российские теннисистки потерпели второе поражение подряд на Итоговом турнире. Ранее они проиграли канадке Габриэле Дабровски и представительнице Новой Зеландии Эрин Рутлайфф (3:6, 6:7 (2:7)). Андреева и Шнайдер занимают последнее место в группе Лизель Хубер и лишились шансов на выход в полуфинал турнира. Эр-Рияд (Саудовская Аравия) Турнир WTA WTA Finals Riyadh Призовой фонд 15 500 000 долларов Закрытые корты, хард Парный разряд Группа Лизель Хубер Тимеа Бабош/Луиза Стефани (Венгрия/Бразилия, 7) — Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия, 5) — 7:5, 2:6, 10:7

Из Алматы МиДи играли против реально самой слабой пары в Итоговом. И зря проиграли первый сет. Не надо было бы нервничать на супертае. А в первом сете проявилась "болезнь" Мирры - очень плохая игра на своих подачах. Когда подачи "не идут", то Мирра просто "разваливается". Такое впечатление, что играет практически "без головы", абы как. И, естественно, на эмоциях проседает техника. В первом сете из трёх геймах на подачах Мирры проиграны было все 3 (100%)... В том числе последняя подача в сете - двойной ошибкой!.. Так что в "одиночке" Мирре просто не светило ничего путного на Итоговом; с такими подачами против большинства в ТОП-7 (а она максимум была бы 8-й) делать нечего. И это ещё не учитывая плохую "менталку"; то есть нарастающее состояние "разобранности", когда "ничего не получается"... 05.11.2025

f0rz могли выиграть, но видимо не настолько сильно хотели впрочем это нормально, этот итоговый был просто приятным бонусом за успехи первой половины года в паре, поэтому изначально лично я ничего не ждал, и результату не расстроен гораздо больше волнует что у них будет в межсезонье, надеюсь все ошибки прошлого сезона будут учтены полностью 05.11.2025

Андрей Гридасов Горькой воды напиться тоже полезно. Но пойдёт ли впрок лечение? 05.11.2025

hant64 Всё по делу, как мне кажется - даже изначально наш дуэт казался аутсайдером турнира вне зависимости от того, какие пары к ним в соперницы попали бы. Жёстко я сказал, да, но такова жизнь. 04.11.2025

Дмитрий Ушкачев Нет куража без формы. Зато, надеюсь, поняли, что такое - Итоговый. Хорошо бы эту злость по-правильному применить в будущем. 04.11.2025

DmitryU Не задалось у девчонок на этом итоговом. Форма под конец сезона совсем не та. 04.11.2025