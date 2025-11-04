Андреева и Шнайдер сыграют с Бабош и Стефанини на Итоговом турнире WTA 4 ноября

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с венгеркой Тимеей Бабош и бразильянкой Луизой Стефанини в групповом этапе Итогового турнира WTA 2025 во вторник, 4 ноября. Начало — после 20.00 по московскому времени.

Андреева / Шнайдер — Бабош / Стефанини: трансляция матча WTA Finals 2025 в прямом эфире (видео онлайн)

В прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Андреева и Шнайдер в первом матче WTA Finals 2025 проиграли Эрин Рутлифф и Габриэле Дабровски — 3:6, 6:7 (2:7). Тимея Бабош и Луиза Стефанини стартовали в Саудовской Аравии с проигрыша Катерине Синяковой и Тейлор Таунсенд — 2:6, 6:3, 6:10.

Итоговый чемпионат WTA 2025 пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 1 по 8 ноября.