Александрова обыграла Мирру Андрееву и вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла соотечественницу Мирру Андрееву в матче второго круга турнира в Штутгарте — 6:3. 6:2. Встреча продлилась 1 час 6 минут. На счету Александровой 8 подач навылет, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-поинтов из 11. Андреева сделала 4 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-поинтов из 3. В четвертьфинале Александрова встретится с победительницей матча Магдалена Фрех (Польша) — Джессика Пегула (США, 3). Штутгарт (Германия) Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix Призовой фонд 1 064 510 долларов Закрытые корты, грунт Одиночный разряд Второй круг Екатерина Александрова (Россия) — Мирра Андреева (Россия, 6) — 6:3, 6:2