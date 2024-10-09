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9 октября, 17:02

Мирра Андреева проиграла сестре Эрике на турнире в Ухани

Алина Савинова
Мирра Андреева.
Фото AFP
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19-я ракетка мира россиянка Мирра Андреева завершила свое выступление на турнире WTA 1000 в Ухани.

В матче второго круга 17-летняя спортсменка со счетом 3:6, 1:6 уступила своей старшей сестре Эрике Андреевой, которая занимает 70-е место в мировой рейтинге. Встреча длилась 1 час 30 минут.

За игру Мирра 2 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 3. На счету Эрики 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.

В следующем раунде 20-летняя Эрика сыграет против победительницы матча Юань Юэ (Китай) — Ясмин Паолини (Италия, 3).

Ухань (Китай)

Турнир WTA Wuhan Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Эрика Андреева (Россия, LL) — Мирра Андреева (Россия, 16) — 6:3, 6:1

Теннис
Мирра Андреева
Эрика Андреева

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