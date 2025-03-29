17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер в интервью обозревателю «СЭ» прокомментировали выход в финал женского парного турнира Miami Open.

В двух сетах они обыграли Цзян Синьюй и У Фансыэнь — 6:0, 7:5.

— Сегодня был поздний матч, который завершился около десяти вечера. Вы предпочитаете играть рано утром или поздно вечером? Вообще вы — жаворонки или совы?

(Хором) — Мы не жаворонки точно!

Шнайдер: — Но предпочитаем играть утром.

Андреева: — Я люблю, конечно, поспать. Тут у нас не было выбора, так поставили расписание, и пришлось адаптировать наш день под такую позднюю игру.

— Что произошло при 5:3 и 40:15 в вашу пользу? И сложно ли было прийти в себя и выиграть после трех упущенных матчболов?

— Представляю, как Диане было тяжело проиграть свою подачу. Но, если честно, при первом приеме по линии я особо ничего не могла сделать. Когда мне снова пробили по линии второй раз, я чуть-чуть дернулась, но они обе хорошо сыграли. Такое бывает, но мы быстренько вернулись обратно и сумели закрыть матч в двух сетах.

— Первая посеянная пара Таунсенд — Синякова сегодня вылетела, а раньше выбыл дуэт Эррани — Паолини, обыгравший вас в финале Олимпиады в Париже? Это вас обрадовало?

Шнайдер: — Я бы не сказала, что здесь есть слабые. На такой стадии остаются только сильные пары. Наши соперницы победили первых сеянных, и это говорит само за себя. Без разницы, с кем бы мы играли в финале — настраиваемся на сложный матч. Понятное дело — у нас есть какие-то свои лазейки, мы знаем, что делать. Но с этой парой мы не играли и будем смотреть, готовиться. Кто бы ни был в финале, борьба в нем не может не быть тяжелой. Нужно будет бороться и побеждать!

В финале россиянки сыграют против испанки Кристины Букши и японки Мию Като.