Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

WTA. Новости

Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

29 марта, 08:02

Андреева и Шнайдер — о выходе в финал Miami Open: «Быстренько вернулись обратно и сумели закрыть матч в двух сетах»

Андреева и Шнайдер прокомментировали выход в финал турнира в Майами
Игорь Рабинер
Обозреватель
Мирра Андреева.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Telegram Дзен

17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер в интервью обозревателю «СЭ» прокомментировали выход в финал женского парного турнира Miami Open.

В двух сетах они обыграли Цзян Синьюй и У Фансыэнь — 6:0, 7:5.

— Сегодня был поздний матч, который завершился около десяти вечера. Вы предпочитаете играть рано утром или поздно вечером? Вообще вы — жаворонки или совы?

(Хором) — Мы не жаворонки точно!

Шнайдер: — Но предпочитаем играть утром.

Андреева: — Я люблю, конечно, поспать. Тут у нас не было выбора, так поставили расписание, и пришлось адаптировать наш день под такую позднюю игру.

— Что произошло при 5:3 и 40:15 в вашу пользу? И сложно ли было прийти в себя и выиграть после трех упущенных матчболов?

— Представляю, как Диане было тяжело проиграть свою подачу. Но, если честно, при первом приеме по линии я особо ничего не могла сделать. Когда мне снова пробили по линии второй раз, я чуть-чуть дернулась, но они обе хорошо сыграли. Такое бывает, но мы быстренько вернулись обратно и сумели закрыть матч в двух сетах.

— Первая посеянная пара Таунсенд — Синякова сегодня вылетела, а раньше выбыл дуэт Эррани — Паолини, обыгравший вас в финале Олимпиады в Париже? Это вас обрадовало?

Шнайдер: — Я бы не сказала, что здесь есть слабые. На такой стадии остаются только сильные пары. Наши соперницы победили первых сеянных, и это говорит само за себя. Без разницы, с кем бы мы играли в финале — настраиваемся на сложный матч. Понятное дело — у нас есть какие-то свои лазейки, мы знаем, что делать. Но с этой парой мы не играли и будем смотреть, готовиться. Кто бы ни был в финале, борьба в нем не может не быть тяжелой. Нужно будет бороться и побеждать!

Мирра Андреева.Андреева и Шнайдер вышли в финал турнира в Майами в парном разряде

В финале россиянки сыграют против испанки Кристины Букши и японки Мию Като.

Теннис
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
Читайте также
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Никас Сафронов написал портрет биатлонистки Домрачевой
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
Мамиашвили ответил украинке Коляденко после ее оказа пожать руку россиянке
Популярное видео
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя