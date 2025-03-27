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27 марта, 00:04

Андреева и Шнайдер — о выходе в полуфинал турнира в Майами: «Шутили, чтобы разрядить обстановку»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру прокомментировали победу в четвертьфинале парного турнира в Майами над соотечественницей Екатериной Александровой и американкой Пейтон Стирнс (5:7, 6:3, 10:4).

Андреева: — Катя [Александрова] сегодня отлично подавала, выиграть геймы на ее подаче было сложно. Когда она (при 5:5 в первом сете, — Прим. И.Р.) подала четыре эйса подряд, было не очень приятно — так же, как и после этого проиграть гейм и сет, выигрывая на своей подаче — 40:15. Но в этот момент мы поговорили и решили сфокусироваться на втором сете, постараться начать в нем выигрывать как можно раньше. И все сложилось.

— Вы очень много общаетесь во время матчей, и так же происходило сегодня. О чем?

Шнайдер: — Понятное дело, общаемся о том, куда играем, что хотим сделать. А еще очень часто шутим, чтобы как-то разрядить обстановку. Это все-таки четвертьфинал, эмоции, от которых иногда зажимает. Опять же, первый сет был проигран. Благодаря этим шутки в такие моменты дальшелегче играть эмоционально.

Теннис
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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