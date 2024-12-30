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Сегодня, 06:44

Мирра Андреева и Шнайдер вышли во второй круг парного турнира в Брисбене

Сергей Разин
корреспондент
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Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в первом круге парного турнира в Брисбене обыграли украинку Надежду Киченок и Сару Соррибес Тормо.

Встреча продолжалась 1 час 20 минут и завершилась со счетом 2:6, 6:2, 10:5. На счету россиянок эйс, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

Во втором круге Андреева и Шнайдер встретятся с парой Паула Бадоса/Онс Жабер (Испания/Тунис).

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 1 520 600 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) — Надежда Киченок/Сара Соррибес Тормо (Украина/Испания) — 2:6, 6:2, 10:5

Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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