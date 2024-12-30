Мирра Андреева и Шнайдер вышли во второй круг парного турнира в Брисбене

Сегодня, 06:44
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в первом круге парного турнира в Брисбене обыграли украинку Надежду Киченок и Сару Соррибес Тормо.
Встреча продолжалась 1 час 20 минут и завершилась со счетом 2:6, 6:2, 10:5. На счету россиянок эйс, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.
Во втором круге Андреева и Шнайдер встретятся с парой Паула Бадоса/Онс Жабер (Испания/Тунис).
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International presented by Evie
Призовой фонд 1 520 600 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) — Надежда Киченок/Сара Соррибес Тормо (Украина/Испания) — 2:6, 6:2, 10:5