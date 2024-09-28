Мирра Андреева обыграла румынку Бегу во втором круге турнира в Пекине

Российская теннисистка Мирра Андреева победила румынку Ирину-Камелию Бегу во втором круге турнира WTA 1000 в Пекине.

Матч завершился со счетом 6:7 (5:7), 6:1, 6:1. Девушки провели на корте 2 часа 27 минут.

22-я ракетка мира Андреева ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибка и реализовала 7 брейк-пойнтов из 17. На счету 103-й ракетки мира Бегу 2 эйса, 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 9.

В следующем круге 17-летняя россиянка сыграет с победительницей матча Виктория Голубич (Швейцария) — Донна Векич (Хорватия, 16).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Мирра Андреева (Россия, 17) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — 6:7 (5:7), 6:1, 6:1