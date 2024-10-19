Мирра Андреева сыграет с Касаткиной в финале турнира в Нинбо

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в финал турнира WTA 500 в Нинбо.

В полуфинале Андреева играла с чешкой Каролиной Муховой, которая при счете 6:2, 1:0 в пользу россиянки снялась.

19-я ракетка мира Андреева 3 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. На счету 29-й ракетки мира Муховой ни одного эйса и двойной, и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

Отметим, что в полуфинал турнира в Нинбо 17-летняя россиянка также вышла на отказе соперницы. Чешка Барбора Крейчикова снялась из-за травмы.

В финале Андреева сыграет с соотечественницей Дарьей Касаткиной, которая прошла в следующий раунд после отказа Паулы Бадосы продолжать матч.

Нинбо (Китай)

Турнир WTA Ningbo Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Мирра Андреева (Россия) — Каролина Мухова (Чехия) — 6:2, 1:0 отказ 2-го игрока