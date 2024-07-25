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Сегодня, 23:02

Мирра Андреева — о первом финале на турнире WTA: «Это потрясающе, но я бы хотела большего»

Руслан Минаев
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Россиянка Мирра Андреева прокомментировала победу над сербкой Ольгой Данилович (3:6, 6:3, 7:6 (7:1) в полуфинале турнира в Яссах со счетом.

17-летняя россиянка вышла в первый финал турнира WTA в карьере.

«Выйти в финал — это потрясающе. Еще один рубеж в этом году. Я стараюсь об этом не думать. Я уже здорово выступила на этой неделе, но, конечно, я хотела бы большего», — цитирует Андрееву пресс-служба WTA.

В финале турнира в Яссах Андреева сыграет с соотечественницей Элиной Аванесян. Матч состоится 26 июля, начало — не ранее 16.00 мск.

Теннис
Мирра Андреева
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Аванесян сыграет с Миррой Андреевой в финале турнира в Румынии