Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
WTA. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 01:23

Андреева: «Горжусь собой и той работой, которую мы с тренером проделали»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу на турнире в Румынии. Это ее первый трофей в карьере. Комментарий Андреевой ТАСС предоставила пресс-служба WTA.

«Я горжусь собой и той работой, которую мы с тренером проделали. Это была очень тяжелая неделя, с большим давлением на меня. Очень рада, что удалось завоевать свой первый титул WTA. Я очень довольна и горда своим выступлением в Румынии», — цитирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу WTA Андрееву.

В финальном матче Андреева обыграла россиянку Элину Аванесян, которая отказалась от продолжения матча при счете 5:7, 7:5, 4:0.

Мирра Андреева. Мирра взяла дебютный титул на уровне WTA. Тяжелая победа над соотечественницей
Источник: ТАСС
Теннис
Мирра Андреева
0
Читайте также
Валиева негативно отреагировала на интервью своего отца
Ефимову и Егорян включили в список самых сексуальных участниц Олимпиады-2024
Режим ЧС введен в Карабашском округе Челябинской области из-за прорыва дамбы
Семь российских звезд КХЛ без контрактов на новый сезон
Предварительной причиной пожара в доме в Ульяновске стал хлопок в квартире
Сменивший пол сын Илона Маска ответил на обвинения отца в обмане
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Андреева перед Олимпиадой выиграла первый турнир WTA в карьере