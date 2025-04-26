Мирра Андреева обыграла Фрех в третьем круге турнира в Мадриде

Россиянка Мирра Андреева победила польку Магдалену Фрех в третьем круге турнира серии WTA 1000 в Мадриде — 7:5, 6:3. Матч длился 1 час 42 минуты.

Андреева за игру сделала 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. У Фрех — 1 эйс, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

В четвертом круге 7-я ракетка мира сыграет с победительницей матча Людмила Самсонова (Россия) — Юлия Стародубцева (Украина).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Мирра Андреева (Россия, 7) — Магдалена Фрех (Польша, 27) — 7:5, 6:3