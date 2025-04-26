Мирра Андреева обыграла Фрех в третьем круге турнира в Мадриде

Сегодня, 13:51
Россиянка Мирра Андреева победила польку Магдалену Фрех в третьем круге турнира серии WTA 1000 в Мадриде — 7:5, 6:3. Матч длился 1 час 42 минуты.
Андреева за игру сделала 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. У Фрех — 1 эйс, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.
В четвертом круге 7-я ракетка мира сыграет с победительницей матча Людмила Самсонова (Россия) — Юлия Стародубцева (Украина).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Мирра Андреева (Россия, 7) — Магдалена Фрех (Польша, 27) — 7:5, 6:3