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Сегодня, 16:18

Мирра Андреева вышла в третий круг «тысячника» в Мадриде

Алина Савинова
Мирра Андреева.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Мирра Андреева в двух сетах победила чешку Марию Боузкову во втором круге турнира в Мадриде — 6:3, 6:4.

Спортсменки провели на корте 1 час 47 минут. Россиянка 3 раза подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 9. На счету ее соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

В третьем раунде «тысячника» в Мадриде Андреева сыграет против польки Магдалены Фрех.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Мирра Андреева (Россия, 7) — Мария Боузкова (Чехия) — 6:3, 6:4

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Теннис
Мирра Андреева
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