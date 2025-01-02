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Сегодня, 11:50

Мирра Андреева назвала главную цель на 2025 год

Алина Савинова
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Российская теннисистка Мирра Андреева заявила, что в этом году ставит перед собой цель войти в десятку лучших рейтинга WTA.

«Моя главная цель на 2025 год — попасть в топ-10. Поэтому я просто сделаю все возможное для этого, начиная с первого турнира сезона. Я сделаю все возможное и посмотрю, смогу ли достичь этой цели», — сказала Андреева на пресс-конференции в Брисбене.

В четверг, 2 января, 17-летняя россиянка победила чешку Линду Носкову со счетом 6:3, 6:0 и вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене. На этой стадии она сыграет против Онс Жабер из Туниса.

На данный момент Андреева занимает 16-е место в мировом рейтинге.

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Теннис
Мирра Андреева
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