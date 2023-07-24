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Сегодня, 19:53

Мирра Андреева обыграла украинку Ястремскую в первом круге турнира в Лозанне

Виталий Косик
Корреспондент
Мирра Андреева.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла украинку Даяну Ястремскую в матче первого круга турнира в Лозанне — 6:0, 6:2.

Спортсменки провели на корте 1 час и 6 минут.

На счету россиянки 1 эйс, 2 двойные ошибки, и 7 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Украинская спортсменка реализовала 2 брейк-пойнта из 3.

Во втором круге Андреева встретится с победительницей пары Леолия Жанжан (Франция) — Эмма Наварро (США, 5).

Лозанна (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Open Lausanne

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Мирра Андреева (Россия, 6) — Даяна Ястремская (Украина) — 6:0, 6:2

Теннис
Мирра Андреева
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