Мирра Андреева обыграла украинку Ястремскую в первом круге турнира в Лозанне

Сегодня, 19:53
Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла украинку Даяну Ястремскую в матче первого круга турнира в Лозанне — 6:0, 6:2.
Спортсменки провели на корте 1 час и 6 минут.
На счету россиянки 1 эйс, 2 двойные ошибки, и 7 реализованных брейк-пойнтов из 10.
Украинская спортсменка реализовала 2 брейк-пойнта из 3.
Во втором круге Андреева встретится с победительницей пары Леолия Жанжан (Франция) — Эмма Наварро (США, 5).
Лозанна (Швейцария)
Турнир WTA Ladies Open Lausanne
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Мирра Андреева (Россия, 6) — Даяна Ястремская (Украина) — 6:0, 6:2