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Сегодня, 08:47

Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира в Брисбене

Камила Абдурахманова
Мирра Андреева.
Фото AFP
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Россиянка Мирра Андреева победила теннисистку Онс Жабер из Туниса в четвертьфинале турнира WTA в Брисбене.

Встреча продолжалась 1 час 30 минут и завершилась победой Андреевой в двух сетах со счетом 6:4, 7:6 (7:2).

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 1 520 600 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Мирра Андреева (Россия, 8) — Онс Жабер (Тунис) — 6:4, 7:6 (7:2)

Следующий соперник

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Мария Боузкова (Чехия)

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Теннис
Мирра Андреева
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