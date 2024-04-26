Мирра Андреева одержала 7 побед на турнирах WTA 1000 до 17 лет — это новый рекорд тура

Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над чешкой Линдой Носковой во втором круге турнира в Мадриде — 4:6, 6:3, 6:3.

16-летняя россиянка стала рекордсменкой по количеству побед на турнирах серии WTA 1000 (c 2009-го, когда формат был представлен) до наступления 17 лет — 7 побед. Предыдущим лучшим результатом были 6 побед американки Аманды Анисимовой.

Соперницей Андреевой в третьем круге турнира в Мадриде станет победительница матча Маркета Вондроушова (Чехия) — Шелби Роджерс (США).