Мирра Андреева опустилась на 11 позиций в рейтинге WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева опустилась на 11 строчек в обновленной версии рейтинга WTA. Она вылетела из топ-50. Теперь 16-летняя спортсменка занимает 57-е место.

В мае 2023 года Мирра впервые вышла в основную сетку турнира «Большого Шлема» и стала самой молодой теннисисткой с 1995 года из тех, кому удалось пройти квалификацию на «Ролан Гаррос».

Лучшей из россиянок остается Людмила Самсонова, которая занимает 16-е место. Следом идет Дарья Касаткина (18), Вероника Кудерметова (19) и Екатерина Александрова (21). Анна Блинкова поднялась на две позиции и занимает 51-е место.

Ранее Анастасия Павлюченкова дала совет Андреевой и другим молодым теннисисткам. Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков считает, что Андреева совершила самый большой прогресс в этом году среди наших девушек.

Продолжает лидировать в рейтинге польская теннисистка Ига Свентек.

Рейтинг WTA, 20 ноября 2023 года

1. Ига Свентек (Польша) — 9295 очков

2. Арина Соболенко (Белоруссия) — 9050

3. Кори Гауфф (США) — 6580

4. Елена Рыбакина (Казахстан) — 6365

5. Джессика Пегула (США) — 5975

6. Онс Жабер (Тунис) — 4195

7. Маркета Вондроушова (Чехия) — 4075

8. Каролина Мухова (Чехия) — 3651

9. Мария Саккари (Греция) — 3620

10. Барбора Крейчикова (Чехия) — 2880

...16. Людмила Самсонова (Россия) — 2650

...18. Дарья Касаткина (Россия) — 2550

19. Вероника Кудерметова (Россия) — 2520

...21. Екатерина Александрова (Россия) — 2035

...28. Анастасия Потапова (Россия) — 1588

...51 (+2). Анна Блинкова (Россия) — 1110

...57 (-11). Мирра Андреева (Россия) — 1069

58. Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1044

...65 (-3). Диана Шнайдер (Россия) — 955

...74 (+1). Элина Аванесян (Россия) — 915

...77. Анна Калинская (Россия) — 885

...97 (-3). Камилла Рахимова (Россия) — 758