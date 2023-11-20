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Сегодня, 11:07

Мирра Андреева опустилась на 11 позиций в рейтинге WTA

Виктория Кравченко
Мирра Андреева.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Мирра Андреева опустилась на 11 строчек в обновленной версии рейтинга WTA. Она вылетела из топ-50. Теперь 16-летняя спортсменка занимает 57-е место.

В мае 2023 года Мирра впервые вышла в основную сетку турнира «Большого Шлема» и стала самой молодой теннисисткой с 1995 года из тех, кому удалось пройти квалификацию на «Ролан Гаррос».

Лучшей из россиянок остается Людмила Самсонова, которая занимает 16-е место. Следом идет Дарья Касаткина (18), Вероника Кудерметова (19) и Екатерина Александрова (21). Анна Блинкова поднялась на две позиции и занимает 51-е место.

Ранее Анастасия Павлюченкова дала совет Андреевой и другим молодым теннисисткам. Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков считает, что Андреева совершила самый большой прогресс в этом году среди наших девушек.

Продолжает лидировать в рейтинге польская теннисистка Ига Свентек.

Надежда Петрова. «Желаю Мирре пробиться в топ-3 лучших теннисисток России». Интервью Надежды Петровой

Рейтинг WTA, 20 ноября 2023 года

1. Ига Свентек (Польша) — 9295 очков
2. Арина Соболенко (Белоруссия) — 9050
3. Кори Гауфф (США) — 6580
4. Елена Рыбакина (Казахстан) — 6365
5. Джессика Пегула (США) — 5975
6. Онс Жабер (Тунис) — 4195
7. Маркета Вондроушова (Чехия) — 4075
8. Каролина Мухова (Чехия) — 3651
9. Мария Саккари (Греция) — 3620
10. Барбора Крейчикова (Чехия) — 2880
...16. Людмила Самсонова (Россия) — 2650
...18. Дарья Касаткина (Россия) — 2550
19. Вероника Кудерметова (Россия) — 2520
...21. Екатерина Александрова (Россия) — 2035
...28. Анастасия Потапова (Россия) — 1588
...51 (+2). Анна Блинкова (Россия) — 1110
...57 (-11). Мирра Андреева (Россия) — 1069
58. Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1044
...65 (-3). Диана Шнайдер (Россия) — 955
...74 (+1). Элина Аванесян (Россия) — 915
...77. Анна Калинская (Россия) — 885
...97 (-3). Камилла Рахимова (Россия) — 758

Теннис
Мирра Андреева
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