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Сегодня, 13:58

Мирра Андреева победила Векич в третьем круге турнира в Пекине

Руслан Минаев
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Россиянка Мирра Андреева победила хорватку Донну Векич в третьем круге турнире в Пекине — 3:6, 6:4, 6:4.

Матч длился 2 часа 30 минут. 22-я ракетка мира Андреева сделала за игру 5 эйсов, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. У 20-й ракетки мира Векич — 2 эйса, 7 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.

Андреева вышла в четвертый круг и встретится с полькой Магдой Линетт.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 955 610 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Мирра Андреева (Россия, 17) — Донна Векич (Хорватия, 16) — 3:6, 6:4, 6:4

Донна Векич
Мирра Андреева

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