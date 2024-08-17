Андреева — о матче со Свентек: «Я рада, что наконец-то получила возможность сыграть с ней»

Российская теннисистка Мирра Андреева поделилась ожиданиями от матча 1/4 финала турнира в Цинциннати против 1-й ракетки мира Иги Свентек.

«Пока что я не чувствую никакого волнения. Может быть, завтра почувствую, или перед матчем. Но пока я просто очень рада, что наконец-то получила возможность сыграть с Игой. Конечно, она невероятный игрок. В этом году она снова выиграла мэйджор и стала бронзовым призером Олимпиады, так что это говорит о том, что она великий игрок и очень уверена в себе.

Но и у меня тоже есть немного уверенности, я играю здесь в хороший теннис. Так что я очень рада тому, что принесет следующий матч. И я надеюсь, что этот матч будет интересным», — приводит слова Андреевой сайт WTA.

В третьем круге турнира WTA 1000 в Цинциннати 17-летняя Андреева обыграла итальянку Ясмин Паолини (3:6, 6:3, 6:2). Матч со Свентек запланирован на субботу, 17 августа.