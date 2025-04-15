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15 апреля, 11:10

Мирра Андреева поделилась ожиданиями от матча с сестрой в первом круге Штутгарта

Камила Абдурахманова
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Российская теннисистка Мирра Андреева (7-я ракетка мира) поделилась ожиданиями от предстоящего матча первого круга турнира WTA-500 в Штутгарте, где ей предстоит сыграть против старшей сестры Эрики Андреевой.

«Мы будем подходить к этому матчу профессионально — другого варианта просто нет. Выйдем на корт и будем играть, как в любом другом поединке. Сразимся в полную силу, и, думаю, получится интересная игра», — приводит слова Андреевой-младшей пресс-служба WTA.

Ранее сестры уже встречались на турнире WTA — в 2024 году в Ухане (Китай) Эрика одержала уверенную победу со счетом 6:3, 6:1.

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Теннис
Мирра Андреева
Эрика Андреева
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