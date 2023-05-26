Мирра Андреева — о сестре Эрике: «Мы мечтаем сыграть вместе на большом турнире»

Российская теннисистка Мирра Андреева поделилась ожиданиями от матча старшей сестры Эрики, которая сыграет в финале квалификации турнира «Ролан Гаррос».

«Как и любая сестра, я хочу, чтобы она победила. Я действительно нервничаю, когда она играет. Если мы обе попадем в основную сетку, это будет потрясающе. Мы мечтаем сыграть вместе на большом турнире. Как все сестры, мы часто ссорились из-за мелочей, из-за пульта от телевизора, из-за того, кто переключит канал. Теперь мы взрослые, мы действительно ценим друг друга и время, проведенное вместе в туре», — приводит слова Мирры Андреевой пресс-служба турнира «Ролан Гаррос».

Вчера, 25 мая, Мирра Андреева вышла в основу турнира.

Сегодня, 26 мая, Эрика Андреева встретится с сербкой Ольгой Данилович за выход на «Ролан Гаррос»