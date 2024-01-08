Мирра Андреева поднялась на 11 позиций в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) на официальном сайте организации опубликовала обновленную версию рейтинга.

Российская теннисистка Мирра Андреева поднялась с 58-й на 47-ю строчку классификации. На прошедшей неделе 16-летняя спортсменка дошла до четвертьфинала турнира в Брисбене, где уступила чешке Линде Носковой.

Россиянка Людмила Самсонова переместилась с 15-й на 14-ю строчку в рейтинге. У Дарьи Касаткиной теперь 15-е место. Вероника Кудерметова располагается на 16-й позиции, Екатерина Александрова — на 21-й, Анастасия Потапова — на 27-й.

Рейтинг WTA, версия от 8 января:

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 9880 очков;

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8905;

3 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 6811;

4 (3). Кори Гауфф (США) — 6660;

5 (5). Джессика Пегула (США) — 5905;

6 (6). Онс Жабер (Тунис) — 4076;

7 (7). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3966;

8 (8). Мария Саккари (Греция) — 3770;

9 (9). Каролина Мухова (Чехия) — 3590;

10 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2945...

14 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2760...

15 (18). Дарья Касаткина (Россия) — 2758;

16 (16). Вероника Кудерметова (Россия) — 2680...

21 (21). Екатерина Александрова (Россия) — 2075...

27 (28). Анастасия Потапова (Россия) — 1706...

46 (48). Анна Блинкова (Россия) — 1170...

47 (58). Мирра Андреева (Россия) — 1168...

59 (60). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1046...

71 (74). Элина Аванесян (Россия) — 939...

75 (80). Анна Калинская (Россия) — 918...

93 (96). Камилла Рахимова (Россия) — 793...

95 (97). Диана Шнайдер (Россия) — 785...