Мирра Андреева пробилась в четвертьфинал турнира в Брисбене

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла Арину Родионову из Австралии в 1/8 финала турнира в Брисбене (Австралия) — 6:1, 6:1.

Игра продолжалась 1 час 6 минут.

Андреева сделала 2 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Родионовой 1 подача навылет, 4 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В четвертьфинале россиянка встретится с Линдой Носковой из Чехии.

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 1 736 763 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Мирра Андреева (Россия) — Арина Родионова (Австралия) — 6:1, 6:1