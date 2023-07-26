Мирра Андреева не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Лозанне

Российской теннисистке Мирре Андреевой не удалось пробиться в четвертьфинал турнира в Лозанне.

Во втором круге она проиграла представительнице Венгрии Анне Бондар со счетом 6:7 (3:7), 3:6. Девушки провели на корте 1 час 41 минуту.

64-я ракетка мира Андреева ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 6. На счету 155-й ракетки мира Бондар 5 эйсов, 1 двойная и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

В 1/4 финала турнира 26-летняя венгерская теннисистка сыграет с победительницей матча Тамара Зиданшек (Словения) — Сара Соррибес Тормо (Испания).