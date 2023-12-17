Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 17:10

Мирра Андреева проиграла мужчине в финале выставочного турнира во Франции

Алина Савинова
Теннисистка Мирра Андреева
Мирра Андреева.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Российская теннисистка Мирра Андреева потерпела поражение от француза Яниса Газуани Дюрана в финале выставочного турнира в Бур-де-Пеаж. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу представителя Франции.

Ранее украинка Марта Костюк отказалась играть с российской спорстменкой в финале турнира. Она должна была заменить хорватку Донну Векич, получившую травму в полуфинале. В связи с этим организаторы соревнования приняли решение заявить на решающий матч 1145-ю ракетку мира Дюрана.

Андреева занимает 57-ю строчку женского мирового рейтинга. 16-летняя россиянка была признана новичком года по версии WTA.

Теннис
Мирра Андреева
7
Обсудить
Читайте также
Футболист потерял сознание во время матча АПЛ «Борнмут» — «Лутон»
Овечкин снова не забил, хотя шансы были. Его безголевая серия ужасает
Таможня Германии предупредила о конфискации рождественских подарков из России
Путин назвал «полной чушью» заявления о возможном нападении РФ на НАТО
Путин рассказал, как встретит Новый год
В Николаеве участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Украинка Костюк отказалась играть с Миррой Андреевой в финале выставочного турнира во Франции

Журова — об отказе Костюк играть с Андреевой: «Наверное, она не была убеждена в своей победе»