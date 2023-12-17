Мирра Андреева проиграла мужчине в финале выставочного турнира во Франции

Российская теннисистка Мирра Андреева потерпела поражение от француза Яниса Газуани Дюрана в финале выставочного турнира в Бур-де-Пеаж. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу представителя Франции.

Ранее украинка Марта Костюк отказалась играть с российской спорстменкой в финале турнира. Она должна была заменить хорватку Донну Векич, получившую травму в полуфинале. В связи с этим организаторы соревнования приняли решение заявить на решающий матч 1145-ю ракетку мира Дюрана.

Андреева занимает 57-ю строчку женского мирового рейтинга. 16-летняя россиянка была признана новичком года по версии WTA.